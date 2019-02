Flottes : Euromaster et France Pare-Brise nouent un partenariat

Les deux enseignes associent leurs savoir-faire pour proposer aux flottes de véhicules légers un service complet, centralisé et géré en un seul rendez-vous.

Respectivement spécialisées dans l'entretien de véhicules et dans la réparation et le remplacement de vitrages automobiles, les enseignes Euromaster et France Pare-Brise annoncent leur collaboration au service des flottes de véhicules légers. Partageant les mêmes valeurs et une vision identique du service client, les deux réseaux se sont rapprochés pour mettre en place une solution qui répond aux attentes de leurs clients.

Le vitrage auto représente 2,2 millions d'interventions par an

En pratique, cette association se matérialisera de la sorte : une fois le besoin identifié (réparation ou remplacement de pare-brise, vitres latérales ou arrières), Euromaster prend directement contact avec France Pare-Brise pour coordonner l'intervention dans un délai maximum de 48h. Ensemble, les deux enseignes revendiquent un maillage national de 730 centres (400 pour Euromaster et 330 pour France Pare-Brise) et le conducteur pourra ainsi se rendre dans celui de son choix.

Le marché du vitrage automobile compte 2,2 millions d'interventions par an en France. Sur ce total, 63 % des interventions concernent le pare-brise alors qu'un bris de glace intervient en moyenne tous les 7 ans. Pour les gestionnaires, le sujet n'a rien d'anodin. La réparation ou le remplacement du vitrage pourra aussi être combiné à une opération d'entretien (révision, freinage, climatisation, pneumatiques…) dans l'optique de toujours mieux optimiser la mobilité et le retour à la route des véhicules.

"Nous espérons ne pas nous arrêter là dans notre collaboration"

"Grâce à ce partenariat, France Pare-Brise va bénéficier de la puissance et de la qualité d’Euromaster pour diffuser ses solutions bris de glace auprès des gestionnaires de flottes et des conducteurs de véhicules professionnels, se félicite Martial Lafont, directeur général de France Pare-Brise. Notre volonté est vraiment de simplifier les démarches pour nos clients, que ce soit le plus fluide possible pour les conducteurs comme pour les gestionnaires".

"Nous avons de nombreux points en commun avec France Pare-Brise : nos valeurs, notre vision du service client, la densité et la proximité de notre maillage, et bien sûr aussi de nombreux clients professionnels. C’est avant tout pour répondre à leurs demandes que nous avons opéré ce partenariat. Et nous espérons ne pas nous arrêter là dans notre collaboration", précise quant à lui Jean-Michel Fauron, directeur commercial véhicules légers et grands comptes d'Euromaster France. Chaque année, le réseau du groupe Michelin accueille 100 000 clients professionnels.