Amazon au capital d'un challenger de Tesla

Après avoir présenté deux prototypes de pick-up et de SUV tout électriques, au dernier salon de Los Angeles, Rivian, le néo-concurrent autoproclamé de Tesla, a annoncé une levée de fonds de 700 millions de dollars à laquelle Amazon a largement participé.

Encore en début de parcours, c'est un soutien de poids que Rivian ne pouvait refuser. Le constructeur américain a fait savoir qu'il vient de boucler une levée de fonds de 700 millions de dollars (617,9 millions d'euros), dont l'un des principaux contributeurs n'est autre qu'Amazon. Le groupe de Jeff Bezos semble croire en ce projet industriel qui cumule désormais 1,15 milliard de dollars de budget et qui avait été matérialisé sous la forme de deux prototypes au salon de Los Angeles, en novembre dernier, à savoir le pick-up R1T et le SUV R1S, qui ont la particularité d'être 100 % électriques, comme Tesla.

Le plan de Rivian prévoit une mise en production à partir de la fin de 2020. Une vision ambitieuse pour ce nouvel entrant parti d'une feuille blanche. "Cet investissement constitue une étape importante pour Rivian et le passage à une mobilité durable, a souligné le fondateur et président de l'entreprise, Robert Scaringe. Au-delà de la simple élimination des compromis qui régissent l'équilibre entre la performance, la capacité et l'efficience, nous travaillons à innover sur toute l'expérience du client". L'arrivée d'Amazon facilitera la création de produits, de technologies et d'expérience, laisse-t-il comprendre.

Amazon coup sur coup

Lors du salon de Los Angeles, Rivian a délivré quelques informations sur la fiche technique de ses deux véhicules électriques qui partagent la même base de châssis. Le constructeur américain prétend notamment pouvoir offrir plus 400 miles d'autonomie (soit 650 km environ) et des dispositions à évoluer hors des sentiers battus. "Robert Scaringe a construit une impressionnante organisation, forte d'une portefolio produit et d'un bagage technologique qui s'associent", a-t-on relevé chez Amazon. La production des deux modèles s'installera dans une usine située à Normal (Illinois).

Derrière cette levée de fonds, il faut détecter un projet plus vaste encore. En moins de dix jours, le nom d'Amazon a été associé à deux projets automobiles. Outre les produits automobiles de Rivian, le groupe aux multiples activités a largement contribué au tour de table orchestré par Aurora Innovation, la société d'ingénierie spécialisée dans l'automatisation de la conduite qui a ainsi renforcé ses moyens de 530 millions de dollars (soit 467 millions d'euros). Amazon complète donc son portefeuille et dissipe les doutes quant à sa volonté de devenir un acteur de la mobilité autonome du futur.