Le Movin'On LAB de Michelin accueille Kantar au comité de gouvernance

Le groupe de réflexion sur la mobilité du futur fondé par Michelin a vu une nouvelle référence s'ajouter à sa prestigieuse liste des partenaires. Le groupe Kantar rejoint en effet le Movin'On LAB au titre de membre du comité de gouvernance.

Le think tank de Michelin compte un nouveau membre au comité de gouvernance. Ce 19 février 2019, le Movin'On LAB a en effet annoncé l'intégration de Kantar parmi la vingtaine d'entreprises qui dirige le groupe international de promotion de la mobilité durable. Un renfort de poids compte tenu de la capacité de Kantar a apporter du conseil et de l'analyse marketing à l’échelle mondiale.

"L'industrie automobile est en pleine mutation, des modèles de propriété individuelle aux objectifs de développement durable, a commenté à cette occasion Eric Salama, le CEO de Kantar. Chez Kantar, nous aidons de nombreux acteurs de l'écosystème automobile et de la mobilité à gérer ces changements et à rester en contact avec leurs clients. Movin'On est un lieu où nous pouvons nous associer pour façonner l'industrie de la mobilité. Nous sommes ravis d'apporter nos connaissances et nos idées à cette cause."

Pour Alexis Offergeld, le directeur de Movin'On LAB, il ne fait aucun doute que Kantar apportera "une contribution importante à Movin'On LAB", en fournissant une vision globale des consommateurs et une expertise à la hauteur des ambitions du think tank dont la prochaine grand-messe, le Movin'On Summit, est planifiée du 4 au 6 juin prochain, toujours à Montréal, au Canada.

Kantar sera représenté au sein de Movin'On LAB par Guillaume Saint, l'actuel directeur mondial de l'expertise automobile du groupe. Les autres membres du comité évoluent dans les univers de la technologie, du transport, de l'automobile, de la finance, de l'assurance, de l'industrie, du conseil et de l'énergie.

L'une des toutes premières contributions au Movin'On LAB consistera à mener un test du nouveau concept de mobilité, SmartBus, auprès des consommateurs dans plus de 30 grandes villes du monde et ce, dans le cadre de l'étude Mobility Futures. Rappelons que ce véhicule résulte de la collaboration au sein du "LAB" et propose aux passages de disposer d'un bureau sur roues dans un souci de productivité durant les phases de déplacements urbains.