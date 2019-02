PSA Banque France : le bilan de la captive par marque

Pour la financière du groupe PSA, 2018 s’est révélée satisfaisante, à l’image des résultats commerciaux des trois marques. Les financements chez Peugeot, Citroën et DS ont connu de fortes croissances chez les particuliers et les professionnels.

Avec une croissance globale de 5,6 % des ventes de ses quatre marques, PSA a connu une bonne année 2018, sur un marché français lui-même en hausse de 3 %. De bons résultats, qui, par ricochets, sont venus stimuler les performances de la captive pour les trois marques Peugeot, Citroën en DS. « Nous avons enregistré une année satisfaisante, dans un contexte pourtant agité par le cycle WLTP. Sans compter la mise en place du RGPD, venue entraîner de petites perturbations chez nous, captives, qui avons à gérer un nombre conséquent de données clients », souligne Philippe Chaillout, directeur des ventes de PSA Finance France.

Peugeot : une production financière à +13 %

Du côté de Peugeot, dont les immatriculations en 2018 ont augmenté de 6,2 %, la production financière a grimpé à 2,687 milliard d’euros soit +12,7 % par rapport à 2017. 60 % de cette production a été réalisée auprès des particuliers « Notre taux de pénétration global a progressé de 1,52 % pour atteindre 35,61 %. Mais chez les particuliers, cette pénétration a atteint un véhicule sur deux », résume Patrick Chaillout. Des performances portées essentiellement par la LOA aussi bien sur le VN (+20 %) et le VO (+21 %), mais aussi de plus en plus, par la LLD (+44 %). Ces deux produits ont ainsi représenté 44,8 % des dossiers de financements à particuliers et 58 % de la production financière générée auprès des particuliers.

Toujours sur cette population, le crédit -même s’il accuse un recul de 4 % en termes de production financière sur le VN - a tout de même continué de représenter 42 % du montant global généré. Du côté des professionnels, le crédit-bail a généré 23 % de la production totale, la LLD 74,6 %. En revanche, si le crédit VN a bondi 92 % pour rester toutefois modeste (1,8 % de la production financière), le crédit VO, lui, a reculé de 2 %.

Citroën : le nombre de dossiers en hausse de près de 10 %

Les résultats ont également été satisfaisants du côté de la marque aux chevrons, portée par des immatriculations en progression de 6,2 %. La production financière chez les particuliers s’est accrue de 19 % pour représenter 62 % du montant global financé, soit 877 millions sur 1,4 milliard d’euros. Ici encore, chez les particuliers, la LOA aussi bien sur le VN a fortement augmenté, de 39 %, mais a enregistré, à contre-courant de la tendance générale, un recul sur le VO de 22 %. Au global, la LOA a tout de même représenté 37,4 % du montant global financé auprès des particuliers. Sans oublier la LLD en hausse de 97 % soit un petit 54 millions d’euros.

A noter ici encore, on note un recul du montant généré par le crédit VN (-10 %), alors que le crédit VO a encore eu a la cote (+15 %). Au global, le taux d’intervention auprès des particuliers, sur le VN, a atteint 41,7 % pour la marque aux chevrons. Du côté des entreprises, le crédit-bail et la LLD ont continué leur ascension pour peser plus de 97 % à la fois de la production financière, mais aussi du nombre de dossiers.

DS : premiers résultats boostés par la LOA VN

Avec une croissance des immatriculations de 12,6 % en 2018, la marque posait en 2018 ses premiers jalons grâce à son DS7 Crossback. Avec un impact positif sur la production financière, dissociée d’ailleurs pour la première fois de celle de Citroën. Cette dernière s’est accrue de 29 % du côté des particuliers et de 81 % chez les professionnels, pour un global de 180,2 millions d’euros, en hausse de 44 %. Chez les particuliers, la LOA VN et la LLD ont eu le vent en poupe, avec des croissances respectives de 32 et 214 %. LA LOA a ainsi pesé pour 71 % de la production financière à particuliers. Comme chez Citroën, la LOA VO a en revanche reculé, de 45 %.

Ces deux modes de financements (LOA + LLD) ont représenté 70,6 % des dossiers de financements contractés auprès des particuliers. Comme pour les autres marques, la production financière en crédit VN a été à la baisse, soit -10 %, pour ne plus représenter que 22,6 % des dossiers. A noter que le captive ne communique pas son taux d’intervention auprès des clients particuliers DS, sur le VN. Du côté des professionnels, qui ont pesé pour 36 % des financements, la LLD généré 52,8 millions d’euros de financement sur un total de 180 millions et 80,4 % des dossiers. Le crédit bail VN a aussi apporté sa pierre à l’édifice en représentant 10,7 milions d’euros soit 17 % des dossiers.