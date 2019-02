La franchise ne connaît pas la crise

Avec ses 8 581 franchisés, un chiffre en hausse de 3,5 %, l’automobile figure parmi les secteurs les plus dynamiques selon le bilan 2018 de la Fédération française de la franchise.

Tous les feux sont au vert. A l’occasion de la 38e édition du salon Franchise Expo Paris (Pavillon 2.2 - 2.3) du 17 au 20 mars 2019, la Fédération française de la franchise (FFF) vient de dévoiler les chiffres de l'exercice 2018. Ainsi, selon la FFF, la tendance générale à la hausse confirme la bonne santé de ce modèle économique qui a généré 62 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018 contre 59 milliards d’euros en 2017 (+4,2 %). Au total, la FFF recense 2 004 réseaux de franchise (+1,4 %) pour 75 193 points de vente. Autre point fort, le secteur a créé 30 000 emplois (+3,7 %) d’une année sur l’autre avec 700 000 emplois (directs et indirects) contre 671 000 en 2017.

"Le secteur a été impacté par la crise des Gilets jaunes au dernier trimestre 2018 mais celui-ci a su démontrer sa capacité de résilience. Ce qui fait la force d’un franchisé, c’est que contrairement à un commerce isolé, celui-ci a accès à des outils et au savoir-faire des franchiseurs", analyse Chantal Zimmer, déléguée générale de la Fédération française de la franchise. Et force est de constater que ce contexte a été particulièrement favorable au secteur de l’automobile. En effet, l’après-vente automobile figure au palmarès des secteurs affichant un fort dynamisme et des chiffres en croissance à plusieurs niveaux.

2,85 milliards d’euros de chiffre d’affaires

Ainsi, les services de l’auto comptent 94 réseaux de franchisés en 2018 contre 87 un an plus tôt (+8 %). A la troisième marche du top 5 des secteurs en nombre de points de vente, derrière l’alimentaire et l’équipement de la personne, les services de l’auto dénombrent au total 8 581 franchisés en 2018 contre 8 285 en 2017, soit une hausse de 3,5 %. Les franchisés de l’automobile ont ainsi généré 2,85 milliards d’euros de chiffre d’affaires (2,70 milliards d’euros en 2017), un résultat en progression de 5,7 %.

Sur les 580 exposants annoncés, l’automobile conserve une place de choix avec 30 enseignes de l’entretien (auto et moto) dont 10 nouveaux exposants accueillis cette année au salon Franchise Expo. En tête de cortège, on retrouve les centres autos comme Feu Vert, Midas, Norauto, Point S, Roady, Speedy auxquels se joindront pour la première fois cette année Avatacar, filiale du groupe Massa et First Stop.

A noter, par ailleurs, la présence du constructeur Renault et des concepts dédiés aux vélos électriques avec les enseignes AC-Emotion, My Bike Mobile et Maa Bikes. "Avec un nombre de franchisés qui a doublé en 10 ans, le secteur automobile est hyper dynamique et offre des possibilités de spécialisations assez variées. Les tendances telles que l’éco-mobilité, ou les deux roues permettent d’insuffler une nouvelle dynamique", précise Sylvie Gaudy, directrice de Franchise Expo Paris.