Le CNPA lance sa campagne d’entretien éco-responsable

L’opération relayée par 10 000 professionnels de l’après-vente entend démystifier, informer et expliquer les enjeux liés à l’achat et à l’entretien des véhicules.

A l’heure où le succès de la prime à la conversion ne se dément pas avec 300 000 souscriptions en seulement un an, le CNPA remet les professionnels de l’après-vente au centre des débats. « La gestion du parc roulant repose non seulement dans son renouvellement et l’élimination des modèles les plus polluants, mais aussi dans son entretien, explique son président national, Francis Bartholomé. C’est la raison d’être de la campagne entretien éco-responsable. »

Apporter une vision professionnelle

Dans un contexte de car-bashing, 80% des citoyens utilisent l’automobile pour se rendre au travail. « La mobilité est devenu un sujet essentiel, mais nous observons une certaine confusion dans l’esprit des consommateurs face à la transition énergétique : diesel, essence, hybride, électrique… Il y a aussi une méconnaissance pour réduire les coûts d’utilisation, les émissions, améliorer la sécurité », constate Philippe Debouzy, président des agents de marque et des indépendants au CNPA. Face à la surinformation et à la désinformation qui génère « l’anxiété des automobilistes », le syndicat professionnel estime indispensable de mettre des mots sur les évolutions en cours. « Notre objectif est de donner aux réparateurs des arguments pour communiquer auprès de leur clientèle, en apportant une vision professionnelle des problématiques actuelles. »

Pour ses représentants, au-delà de l’achat d’un véhicule adapté à son usage, l’entretien est la clef de sa longévité et du respect des normes d’émissions à l’heure de la nouvelle réglementation du contrôle technique. Une mesure repoussée au 1er juillet 2019 qui concernera dans un premier temps, l’opacité des véhicules diesels.

Car avec 10 millions de véhicules en circulation, le parc vieillit mais il ne diminue pas ! Fabrice Godefroy, président de Diéséliste de France, de rappeler : « Les diesels représentent 40% des voitures aujourd’hui. Dans 10 ans, il sera toujours nécessaire de les entretenir. Il est nécessaire de rassurer les professionnels et les particuliers. »

Ludovic Bellanger