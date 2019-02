L'usine de Poissy fabriquera un modèle Opel

PSA vient d'annoncer que son site francilien allait produire un SUV du segment B pour les marques Opel et Vauxhall. Ce modèle reposera sur la plateforme CMP multi-énergies que vient d'inaugurer le DS3 Crossback.

Depuis la fermeture de l'usine d'Aulnay, le tissu industriel de PSA a continué d'évoluer pour plus de compétitivité. Le constructeur a consenti des investissements notamment pour plus de flexibilité et le déploiement de ses nouvelles plateformes (CMP, EMP2). Après Mulhouse, Sochaux ou Rennes, c'est aujourd'hui le site de Poissy qui vient de se voir attribuer un nouveau modèle. Ce sera un SUV du segment B qui portera les blasons Opel et Vauxhall. L'usine francilienne se concentre ainsi sur la nouvelle plateforme CMP multi-énergies que vient d'inaugurer le SUV urbain DS3 Crossback qui y sera produit aussi bien en version thermique qu'électrique.

"C'est une grande fierté pour les salariés du site de Poissy d’ouvrir cette année la voie d’une technologie de production de dernier cri pour notre Groupe ! L’attribution d’un nouveau véhicule marque clairement la reconnaissance de l’amélioration de notre performance,et je tiens à remercier toutes les équipes qui ont créé les conditions de cette réussite", a déclaré Frédéric Przybylski, le directeur du site de Poissy. C'est aussi une grande responsabilité, et nous nous engageons à être au meilleur niveau d’efficience et de qualité pour satisfaire nos clients."

Une bonne nouvelle pour les quelque 3 000 salariés de l'usine note Brahim Aït-Athmane, délégué syndical FO PSA Poissy. "Il a fallu convaincre la direction du groupe PSA des atouts offerts par le site de Poissy. Les responsables FO n'ont pas ménagé leur peine pour aller expliquer aux collectivités territoriales l'importance de soutenir l'industrie automobile. C'est notamment le cas du Conseil Départemental des Yvelines dont le président, Pierre Bédier, a accepté de contribuer au plan de formation des salariés de Poissy adapté à la production de véhicule hybrides et électriques."

Les premiers exemplaires de ce futur modèle Opel devraient tomber des chaînes en 2021, selon le syndicaliste, qui pointe également du doigt l'avenir plus lointain du site : "A cette période, la fabrication de la 208 et de la DS3 risque fort d'être terminée. Nous aurons donc besoin de l'attribution d'un nouveau véhicule pour maintenir une ambition industrielle durable à Poissy, et les emplois qui en découleront. L'annonce d'un nouveau véhicule supplémentaire doit intervenir d'ici 2020. C'est notre responsabilité sociale que d'anticiper pour garantir nos emplois et assurer au site de Poissy un avenir industriel à la hauteur de ses compétences" conclut Brahim Aït-Athmane.

En 2018, la production du site de Poissy a atteint 175 000 unités, soit 38 véhicules par heure.