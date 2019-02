GarageScore sauve plus de 4 clients mécontents sur 10

La société spécialisée dans l'amélioration de la performance client continue de susciter l'adhésion des pros. Les 1 500 établissements ayant adopté la solution GarageScore atteignent désormais un taux de mécontents sauvés de 41 % et 16,4 % des projets d'achat convertis.

L'adhésion de la solution GarageScore au sein des professionnels de l'automobile est toujours plus importante. En effet, l'entreprise, spécialisée dans l'amélioration de la performance client, revendique désormais 1 500 partenaires et 10 000 utilisateurs à travers la France. "Une adhésion forte qui s'explique en partie par les capacités du service à identifier, alerter et améliorer le traitement par les équipes des clients dit sensibles : mécontents et clients ayant un projet d'achat. Des clients qui coutent très chers lorsqu'ils ne sont pas identifiés", explique la jeune entreprise.

Sur la seule année 2018, 100 enquêtes de satisfaction ont été envoyées aux clients des concessions et 37 ont donné lieu à un retour du client, soit une moyenne de 960 avis client réceptionnés par établissement. Sur 95 clients mécontents identifiés le lendemain de leur passage dans un établissement, la société estime, en moyenne, que 39 d’entre eux ont été sauvés, c’est-à-dire que leur problème a été résolu par le concessionnaire.

"Par rapport à l'année précédente, les établissements ont encore amélioré la gestion des profils sensibles : le taux de mécontents sauvés est de 41 % contre 29 % en 2017 pour un taux de conversion des projets d'achat de 16,4 % contre 11,7 %", se félicite Benjamin Bodefraux, cofondateur et directeur produit GarageScore.

"La non indentification, le non traitement d'un mécontent ou d'un projet d'achat identifié est une véritable catastrophe économique pour le professionnel", explique de son côté Olivier Guillemot, président et cofondateur de GarageScore, qui évalue "à 41 000 euros, la valeur par client en concession laquelle monte à 95 000 euros pour les marques premium".