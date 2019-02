Entretien préventif : Euromaster au service des flottes

Afin de réduire les coûts de maintenance et améliorer le suivi des véhicules d’entreprise, l’enseigne lance un nouveau service d’entretien préventif. Le principe : un conseiller technique examine les parcs des clients à intervalles réguliers.

Euromaster multiplie les initiatives en faveur des responsables de flotte. Après l’annonce d’un partenariat avec France Pare-Brise, l’enseigne lance un service d’entretien préventif. Le concept est le suivant : un conseiller technique est envoyé à intervalles réguliers chez les clients afin de réaliser un diagnostic et un reporting personnalisé de l’état du parc automobile. Les contrôles portent notamment sur l’état des pneumatiques, du pare-brise et des essuie-glaces ou encore sur les échéances du contrôle technique. Un service qui permettrait selon l’enseigne de réduire les coûts d’entretien.

Pour Jean-Michel Fauron, le directeur commercial véhicules légers et grands comptes d’Euromaster France, « notre expérience de 25 ans de préventif auprès des responsables de parcs poids lourds nous permet d’être le seul acteur sur le marché à pouvoir proposer une offre personnalisée auprès des flottes d’entreprises véhicules légers de toutes marques confondues. Avec des résultats très tangibles à la clé : nos clients transporteurs nous déclarent avoir réduit de 30 % leurs dépannages grâce aux visites préventives ».

Ce service s’adresse à toutes les marques et modèles de véhicules mais aussi à toutes les tailles de flottes. Euromaster accompagne d’ores et déjà un client tel que Véhiposte sur le sujet avec près de 3 300 diagnostics de véhicules réalisés depuis octobre 2018 sur plus de 80 sites. « Depuis la mise en place de ce service, nous avons réduit notre taux de réparation des pneumatiques de plus de 50 % grâce à la bonne pression et au contrôle des usures, ce qui assure également une meilleure mobilité », confie Eric Le Liard, le directeur de l’exploitation et des ventes de véhicules d’occasion chez Véhiposte.