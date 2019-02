Ce que l’Ami One Concept présage du futur de la mobilité chez Citroën

A Genève, la marque aux chevrons va exposer un véhicule ultra-urbain futuriste. L'Ami One Concept donne des pistes sur les évolutions possibles de l'offre de mobilité chez PSA, de Free2Move à la LLD, en passant par Rent&Smile.

De profil, il a des faux airs de Smart Fortwo ou de Toyota IQ. L'Ami One Concept, le véhicule futuriste que dévoilera Citroën au salon de Genève annonce la couleur : il vient jouer dans la catégorie des voitures ultra-urbaines. Aussi haut que large (1,5 mètre) et long de 2,50 mètres, le prototype révélé cette semaine pourrait être l'une des curiosités du rendez-vous helvète.

Et pour cause, derrière ces portes colorées qui n'abritent que deux sièges, Citroën tente de livrer sa vision de l'avenir de la mobilité en zone urbaine. Entièrement électrique, pour échapper aux restrictions de circulation, l'Ami One Concept joue la carte de l'agilité dans les rues. Surtout, sa vitesse maximale limitée à 45 km/h en fait un véhicule accessible au plus grand nombre, dont les jeunes à partir de 16 ans non encore détenteurs du permis de conduire.

Tous types de location

L'Ami One Concept de Citroën entend faire tomber d'autres barrières. La marque aux chevrons imagine en effet un véhicule capable de couvrir toutes les formules d'utilisations, allant de l'autopartage de très courte durée à la LLD. Rapporté au portefolio de la maison, cela revient à dire que la citadine pourra aussi bien être louée quelques minutes ou quelques heures dans le cadre de Free2Move, comme le sont les actuelles C-Zero (et Peugeot iOn), que louée chez Rent&Smile pendant plusieurs jours, voire faire l'objet d'un contrat plus traditionnel de possession durant 5 ans, intégrant la batterie, la maintenance et le parking dans le loyer.

Dans la conception du futur dessinée par Citroën, la relation se digitalise intégralement autour du produit. Au grand dam des concessionnaires, l'Ami One Concept s'accompagne de "Comptoirs Ami One", soit des espaces digitalisés aux allures de distributeurs automatiques. Au quotidien, tout passe par une application mobile qui permet d'ajuster le mode de location, de communiquer avec sa voiture et de profiter de Free2Move Services, soit le portail de services de mobilité associés, comme la géolocalisation, la recherche d'espace de stationnement ou la planification d'itinéraire en fonction des besoins de charge.

Parlant de la charge, Citroën annonce un temps de charge de 2 heures lorsque la voiture est connectée à une borne publique ou un Wallbox. Elle peut se brancher à une prise domestique standard sans aménagement spécifique. Une fois pleine, les batteries délivrent une autonomie de 100 km environ à ce véhicule affichant 425 kg sur la balance.

Pour mémoire, Seat va présenter un concept de véhicule dédié à la mobilité urbaine partagée au Mobile World Congress de Barcelone, la semaine prochaine.