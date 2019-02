Starwash dans l’ère du temps

Outre l’intégration d’un bandeau lumineux couleur sur ses portiques Haute Pression, la firme d’Houlgate fait également évoluer les locaux techniques en station avec le recours à l’inox. Un gage de qualité s’il en est.

Actualité assez dense chez Starwash avec d’abord l’aspect animation. Désormais prisée par la clientèle, celle-ci passe par la communication de la machine, en l’occurrence le portique Haute Pression Powerjet bien connu. « Nous avons développé un bandeau lumineux couleur avec des animations, comme par exemple cet éclair qui frappe le moustique avec le programme démoustiquant, indique Jérôme Huché, président de Starwash. Cette animation s’avère très ludique, sachant que nous installons les premiers bandeaux début avril ».

Ensuite, la firme d’Houlgate a finalisé la mise en place de guides roues lumineux à LEDS, en corrélation avec l’affichage de l’écran (exemple, LEDS clignotantes de couleur bleu foncé, pour accompagner l’animation des jets HP). En outre, Starwash a fait évoluer de manière significative l’ossature des locaux techniques fabriqués par ses soins. En partie galvanisée jusqu’à présent, cette ossature fait désormais intégralement appel à l’inox, portes y compris. « Se situant généralement au cœur de la station, le local technique est le composant qui souffre le plus des actions de la chimie, de l’eau, de la météo, etc., explique Jérôme Huché. Ainsi, le fait de franchir le cap de la structure toute inox représente aujourd’hui une garantie de longévité, et ce pour de très nombreuses années ».

En fait, le constat établi à l’encontre du local technique résulte en quelque sorte de l’activité de Starwash, dont l’une des spécialités est la rénovation complète de stations de lavage. « Un travail sur mesure puisque le matériel neuf doit être adapté aux dalles existantes, sachant aussi que nous maîtrisons l’ensemble du sujet en termes de fabrication des éléments », précise Jérôme Huché. Dans ce contexte, l’exercice en cours devrait déboucher sur une dizaine de réalisations, ces dernières demeurant un élément clé du chiffre d’affaires de la marque d’Houlgate. En ce sens, le bilan 2018 fait état d’une croissance de l’ordre de 15 %. Pas si mal.