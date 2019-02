Nilfisk prône le silence

Positionné comme l’un des leaders mondiaux de matériels de nettoyage, Nilfisk lance une toute nouvelle autolaveuse particulièrement silencieuse et facile à utiliser, la Nilfisk SC401.

Dotée de la technologie brevetée Nilfisk SilenTech, la nouvelle autolaveuse « accompagnée » SC401 de Nilfisk offre un niveau sonore de seulement 60 dB(A). Un seuil idéal pour le nettoyage en journée de bon nombre de locaux à commencer par les showrooms des concessions et autres garages, sans parler bien sûr du nettoyage de certaines zones sensibles au bruit.

« Nous souhaitons offrir à l’utilisateur les meilleures conditions possibles pour fournir un travail silencieux sans pour autant compromettre la qualité et les performances de nettoyage », résume Anders Sandstrøm, responsable du développement des machines de sol (gamme Floorcare) chez Nilfisk. Facile d’utilisation, la nouvelle machine de l’entreprise danoise ne requiert qu’une formation minimale. En effet, une unique pression sur le bouton « One Touch » active toutes les fonctions et les trois touches sur le tableau de bord permettent de modifier aisément les paramètres de nettoyage.

Ainsi, avec une batterie bien chargée, l’autonomie de la SC401 est de 4 heures de nettoyage en continu. Parallèlement, un large choix de brosses et de disques de 43 cm sont à même de répondre à toute problématique de diversité de sols (carrelage, parquets, etc.), tandis qu’une embouchure incurvée facilite les nettoyages pour une performance d’aspiration optimale. En outre, la machine peut être équipée en option d’un système de mélange du détergent pour éviter tout surdosage de produits chimiques avec à la clé la notion d’écologie.