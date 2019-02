Avia-Picoty à l’heure des promotions

Outre les diverses promotions en cours, Avia-Picoty va mettre à profit l’exercice 2019 pour poursuivre le déploiement de son propre concept de lavage en station.

La « Cool Douche ». C’est sous cette accroche plutôt zen que le réseau de stations-service de proximité Avia-Picoty, présent sur la moitié ouest de la France, a lancé depuis le 1er février une nouvelle campagne promotionnelle relative au lavage. Efficiente jusqu’au 28 de ce même mois de février, celle-ci vise à motiver l’utilisateur à monter en gamme, puisqu’une éponge de la gamme produits Cool Douche est offerte pour l’achat du programme n°4.

« En fait, nous prévoyons de réaliser cette année trois ou quatre opérations relatives au lavage sur le périmètre Avia-Picoty, sachant que la prochaine aura lieu en juin prochain, explique David Ruaud, responsable Picoty Réseau SAS, en charge du réseau de proximité du groupe Picoty sur le territoire. Ainsi, parallèlement à l’opération Cool Douche, une autre promotion a également cours sur notre réseau jusqu’au 28 février concernant les aires de lavage demeurantes encore sous l’entité Avia Lavage Auto, sous la forme d’un sur-classement de programme. Exemple, si l’utilisateur opte pour le lavage n°4, celui-ci se verra offrir le n°5 ».

Sur le plan stratégique, Avia-Picoty a pris l’option de développer son propre concept d’aire de lavage sous la marque Cool Douche. « Aujourd’hui, nous sommes en train de déployer cette marque sur l’ensemble de nos aires de lavage, sachant que la démarche a déjà été appliquée sur près de la moitié d’entre-elles », précise David Ruaud. Il faut savoir que le réseau Picoty dispose à ce jour de 46 aires de lavage sur le territoire, 90 % d’entre-elles étant équipées d’un portique à brosses (de marques WashTec et Christ), contre 10 % de pistes haute pression (Washtec).

Partant de là, quelques 150 000 clients lavage fréquentent le réseau chaque année, ayant un panier moyen de 8,50 €. Maintenant, outre l’image, le concept La Cool Douche repose sur une offre commerciale et marketing via des cartes d’abonnement permanentes (avec remise sur la valeur de tel ou tel programme), et une gamme de produits à la marque. Le déploiement d’une borne universelle de paiement autorisant le paiement sans contact à partir d’une carte bancaire ainsi que les cartes pétrolières est également en cours. « Le fait de conceptualiser notre offre va nous permettre de la franchiser et demain de la proposer à des indépendants, au-delà de notre réseau en propre », indique David Ruaud. Une démarche qui, soit dit en passant, n’est pas sans rappeler celle d’un pétrolier concurrent !