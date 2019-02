Eléphant Bleu fidèle à sa stratégie

Avec l’ouverture récente de trois nouveaux centres à même de densifier son réseau, le leader du lavage en franchise va mettre à profit l’exercice en cours pour poursuivre sa stratégie offensive.

Deux nouveaux centres ouverts en toute fin d’année 2018 à Saint Jean d’Angély (ZA la Grenoblerie 3) en Charente et à Minihy Tréguier (ZC Kerfolic) en Mayenne, un autre ouvert en janvier dernier à Pernes en Artois (parking Carrefour Market, Avenue Kennedy) dans le Pas-de-Calais. Points communs à ces nouveaux centres de lavage Eléphant Bleu, tous trois proposent les installations nécessaires pour un lavage extérieur et un nettoyage intérieur de qualité, pour les particuliers et les professionnels avec l’acceptation de la Carte Pro Eléphant Bleu.

Pour ce qui est du lavage extérieur plus particulièrement, tous disposent de 2 pistes HP couvertes et d’au moins un portique mixte HP et brosses 5 programmes (2 portiques et 6 programmes pour Minihy Tréguier) doté de brosses en mousse émulsifiée, prélavées à la haute pression afin d’éliminer les risques éventuels de rayures.

Ainsi, au final, l’exercice 2018 aura vu l’arrivée de 15 nouveaux centres (dont plus de la moitié issue de transformations de centres concurrents), dans le cadre d’un maillage faisant aujourd’hui état de 470 centres implantés. Parallèlement, 30 portiques à brosses ont été installés en 2018, portant le parc global à 300 unités. Enfin, sur le plan humain, 8 nouveaux franchisés se sont ralliés au réseau, qui regroupe désormais 220 franchisés.

Partant de là, l’exercice en cours va permettre à Eléphant Bleu de poursuivre sa stratégie de développement, à savoir celle de maintenir son offensive à la fois dans l’achat de terrains non bâtis et la transformation de centres concurrents. Pour important qu’il soit en termes de maillage, ce développement l’est tout autant en qualitatif dans la mesure où la vocation de l’enseigne est de mettre à la disposition de ses clients un service complet de lavage.

Forts de cette démarche, tous les nouveaux centres intègrent désormais un portique à brosses, véritable « locomotive » de la prestation lavage actuelle. Des centres qui, également, se digitalisent avec l’objectif de faire évoluer la relation client. Par ailleurs, l’enseigne accorde aussi une attention particulière à la qualité de la maintenance dans le but avoué d’augmenter la performance de ses centres. Un argument que les différents partenaires fabricants se doivent évidemment d’intégrer !