Tecnolec pense aux concessionnaires

Fort de ses très bons résultats l’an passé, la société de Colombes dispose désormais dans son catalogue d’un nouveau portique destiné aux concessionnaires et agents, le One light.

Pour Tecnolec Lavages, l’exercice 2018 se positionne comme celui d’un nouveau record avec un chiffre d’affaires d’environ 2,5 millions d’euros. « Cette nouvelle année 2019 se présente à nouveau sous les meilleurs auspices puisque nous devrions atteindre le cap des 3 millions d’euros », indique Luc Mezzalana, directeur Commercial de la société. Un résultat synonyme d’un doublement du chiffre en 3 ans ! « Certes, nous avons commercialisé plus de portiques, mais cette progression résulte surtout de notre nouvelle activité « structure », c’est-à-dire le secteur des couvertures de portiques, rénovations et autres habillages sur mesure de pistes HP existantes », précise Luc Mezzalana.

En d’autres termes, le relooking de stations. Devant le boom de ce secteur, la firme de Colombes a même sorti une plaquette dédiée du plus bel effet, montrant des stations « avant » et « après » réalisations. Simples, doubles, intégrées aux pistes de lavage, un large échantillon de couvertures est proposé, sachant également que le secteur s’étend aux abris clients/bornes de paiement, bureaux et même éclairages LED.

« Le relooking a le vent en poupe sur le territoire pour plusieurs raisons, explique Luc Mezzalana. D’abord, bon nombre de stations de 20 ou 30 ans se révèlent vieillissantes et n’ont jamais été rénovées. Les repeindre représenterait un coût trop élevé pour un résultat moyen. Au-delà de cette problématique, le marché du relooking et des couvertures explose dans la mesure où il devient très concurrentiel. Aujourd’hui, tout le monde dispose d’un portique et le fait de le couvrir, notamment par le biais d’une cabine, permet de se démarquer ; sans parler de la notion environnementale, puisque les eaux de pluie ne se mélangent plus aux eaux de lavage ». Ainsi, en 2019, le rythme de 2 couvertures par mois devrait être atteint, sachant que 9 installations sur 10 sont réalisées sur mesure. Côté relooking, la démarche se situe à peu près au même niveau en termes de volume.

Bref, fort de cette dynamique, le distributeur de la marque Autoequip sur l’Hexagone dispose désormais d’un nouveau portique à brosses dans son catalogue, le One light. Dérivé du très connu One, ce portique 3 brosses anti-rayures (dites « Griptech » chez Autoequip) plus brosses de roues est destiné au lavage en interne, chez les concessionnaires et agents de marque. Il dispose d’un habillage inox et d’un séchage horizontal simplifié, c’est-à-dire mobile mais à non-suivi de profil, ceci pour des raisons de rapidité.

Proposé à un niveau de prix de 30 à 35 000 € HT, il est disponible depuis janvier dernier en différentes hauteurs (2,30 m, 2,50 m et 2,80 m) et largeurs utiles (2,45 m en standard) afin de s’adapter à toutes les configurations d’aire de lavage. « Certes, le One light n’est disponible qu’en teinte unique, le gris métallisé, mais il est possible de personnaliser la couleur des brosses aux couleurs du constructeur », précise Luc Mezzalana. A noter la présentation d’autres nouveautés au prochain Salon de Bologne.