WashTec prône le recyclage

Pour le leader du lavage, la gestion de l’eau représente de nouveaux enjeux qu’il convient de prendre en compte au niveau de l’activité, via les systèmes de recyclage.

Au 15 novembre 2018, 33 départements faisaient toujours l’objet d’un arrêté relatif aux restrictions d’eau. Fait rarissime en effet, les épisodes de sécheresse de l’été 2018 se sont poursuivis jusque tard en automne et dans ce registre, le Territoire de Belfort et surtout le Doubs détiennent la palme. Evidemment, cette situation plutôt tendue a eu un impact important sur le chiffre d’affaires de certains exploitants, notamment ceux qui sont restés fermés plus de 3 mois faute de système de recyclage. Pire, selon nos sources, bon nombre d’indépendants en sont venus à fermer leur station définitivement, contraint de déposer le bilan.

Environnement et écologie au cœur des préoccupations ou intérêt business, on l’aura compris, le recyclage de l’eau est devenu un enjeu majeur pour la profession du « CarWash » (exploitants de stations et concessionnaires), même en l’absence d’une véritable législation visant à l’obligation de s’équiper. Une nécessité également, ne serait-ce que pour l’image véhiculée auprès du consommateur final. D’ailleurs, au niveau de ce dernier, une récente enquête de C.I. Eau et TNS Sofres montre que 8 français sur 10 sont attentifs à leur consommation d’eau.

Ainsi, en s’appuyant sur son expérience acquise dans les pays nordiques, Allemagne et Autriche (pays dans lesquels la législation oblige à s’équiper), Washtec souhaite accompagner les professionnels dans leur problématique de gestion de l’eau via une gamme recyclage déclinée pour les portiques (y compris PL/Bus) et les chaînes de lavage.« Nous allons faire en sorte de proposer le recyclage à chaque nouvelle création de centre, indique Fabrice Collet, directeur Grands Comptes et Produits de Lavage au sein de WashTec France SAS. La démarche a du sens dans la mesure où elle réduit l’enveloppe globale de manière significative ». Effectivement, en fonction des régions et du coût de la main d’œuvre pour ce qui est du génie civil, l’addition peut se situer à moins de 30 000 € HT.

Partant de là, les solutions proposées par le leader du lavage permettent de recycler jusqu’à 75 % d’eaux usées, ce qui revient à réaliser une économie de 75 % sur sa facture d’eau. Outre l’économie réalisée, le concept permet également de maintenir sa station ouverte grâce à la possibilité de demander une dérogation en cas de période de sécheresse. Compact et d’un encombrement réduit, le système AquaPur2 de WashTec fonctionne selon le principe de filtration mécanique, avec utilisation de graviers de quartz spécifiques (deux couches à granulométries différentes). Sa capacité de filtration est de 4m3/h. En outre, le concept demande peu de maintenance, sachant qu’il est auto-nettoyant.

Au-delà de cet aspect environnemental, WashTec France a poursuivi sa croissance l’an passé avec un chiffre d’affaires de 61,4 millions d’euros. Un résultat exceptionnel, synonyme d’un gain d’une vingtaine de millions d’euros au cours de ces cinq dernières années. « Pour ce qui est de 2018, la progression résulte de tous les secteurs, en particulier celui des indépendants et de la grande distribution qui ne cesse de se développer, y compris au niveau de la chimie, souligne Fabrice Collet. Des signes extrêmement positifs du marché qui nous amènent à prévoir une nouvelle hausse de nos résultats à fin 2019 ». Tant mieux.