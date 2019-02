Le groupe Rousseau reprend Opel/Suzuki/Kia Chambourcy

Le groupe dirigé par Michel Rousseau étend son territoire et se renforce dans les trois marques en reprenant la concession yvelinoise du groupe Orlandi. Quant à ce dernier, il se recentre sur son site historique de Mantes.

C'est la fin d'une histoire pour le site de Chambourcy (78) qui aura duré presque huit ans. En effet, c'est en 2011 que le groupe Orlandi avait investi la zone automobile de la ville yvelinoise pour y commercialiser les panneaux Opel, Suzuki et Chevrolet avant que la marque américaine ne soit substituée par Kia quelques temps après.





En effet, Carl Orlandi, qui a pris la suite de son père Antoine, distributeur historique du réseau Opel, marque avec laquelle il travaille depuis près de 40 ans, vient de céder le site de Chambourcy au groupe Rousseau. Ce dernier met la main sur un total de près de 470 VN (450 VN Opel, 200 VN Kia et 120 Suzuki) et met un premier pied dans les Yvelines pour ce groupe historiquement présent dans le Val d'Oise (95).

L'opération de cession a été réalisée ces derniers jours permettant au groupe Rousseau d'étoffer ainsi un peu plus sa présence dans les trois marques puisqu'il distribue Opel à Argenteuil et Saint-Ouen-l'Aumône (1 251 VN en 2017), Suzuki à Enghien et Saint-Ouen-l'Aumône (265 VN en 2017) et Kia à Argenteuil et Osny (525 VN en 2017).

Outre ces trois marques, le groupe Rousseau est notamment distributeur Renault, Dacia, Audi, Hyundai, Mitsubishi et Lotus. En 2017, classé 42ème groupe du top 100 du JA, l'opérateur avait écoulé 8 874 VN, 5 486 VO pour un CA de 251 millions d'euros.

Quant à Carl Orlandi, il nous a confié "vouloir se recentrer sur son affaire historique" de Mantes-la-Jolie, où il distribue les marques Opel et Kia.