Le groupe Citadelle se développe à Mayotte

Acteur de la distribution automobile en Outre-mer, il est présent en Martinique, en Guyane ou à la Réunion, l'opérateur reprend le groupe MMC à Mayotte, distributeur des marques Citroën et Ford.

C'est un nouveau développement pour le groupe Citadelle. Ce dernier, présent en Martinique, Guyane ou à la Réunion, met un premier pied à Mayotte où il vient de reprendre l'opérateur local MMC (Mayotte Motor Corporation) dirigé par Johannes Nel et distributeur sur l'Ile des marques Citroën et Ford. La reprise a été officialisée le 15 février 2019 et Cyril Comte, président du groupe Citadelle, est par ailleurs devenu président de MMC, entité créée il y a 25 ans et qui emploie à Mayotte une trentaine de personnes.

La société Citadelle est une filiale du groupe Comte-Serres, entreprise familiale dont la première pierre fut posée par Louis Serres en 1917 à Alger. Le groupe est aussi l’un des quatre acteurs du commerce automobile dans les Antilles françaises avec les groupes GBH,Aubery et Parfait. Outre la distribution automobile, Citadelle est également un acteur de la réparation rapide (SMMA), la vente de pièces et accessoires (AD Martinique), la vente et la monte de pneus (Pneu Cash et Penudeal.com) ou encore la location longue durée (Ucar, Car 'Men).

Outre les marques Ford, Citroën et DS, le groupe distribue aussi les marques Toyota et Suzuki en Martinique, ainsi que les marques VW, Audi, Seat, Hyundai et Suzuki en Guyane. En 2017, le groupe, 300 employés, a écoulé 4 000 VN, 1 600 VO et réalisé un CA de 140 millions d'euros.

L'a passé, le groupe Citadelle avait également reçu de la main de PSA le trophée "Importateur excellent Edition 2018" récompensant les meilleurs importateurs des marques du constructeur dans diverses régions du monde.