Des mouvements dans les réseaux Toyota et Mazda

Quelques mouvements ont été relevés dans les réseaux des deux marques japonaises avec notamment la reprise du groupe Deneri chez Toyota ou encore Elypse Autos qui se renforce dans la marque Mazda.

Dans le réseau Toyota, nous apprenons que le groupe Louis a repris les affaires de Pascal Deneri situées à Bar-le-Duc (55) et de Saint-Dizier (52). Outre ces deux concessions Toyota, il aurait également repris les deux panneaux Opel du groupe Deneri situées dans ces deux mêmes villes.



Le groupe Louis est concessionnaire à Verdun (55) où il commercialise les deux marques sous les enseignes Belleville Auto (Opel) et Rive Droite Auto (Toyota) mais également Peugeot sous l'enseigne commerciale Alliance Auto.

Par ailleurs et toujours dans le réseau Toyota, la marque nous confirme la reprise de Livry Autos Sport de Livry Gargan et Garges-Lès-Gonesse (95) par le groupe GCA dirigé par David Gaist. Une reprise qui permet au 1er distributeur Toyota en France d'ajouter environ 1 100 VN à son portefeuille et de conforter sa présence en Ile-de-France, où il a pris pied depuis la reprise d'une concession BMW à Meaux (77) il y a un peu plus d'un an. En 2018, le groupe GCA a écoulé 18 071 VN et 14 129 VO pour un CA de 585 millions d'euros. Il compte 53 concessions pour 810 collaborateurs.

Du côté du réseau Mazda, la marque nous apprend que le groupe Elypse Autos, dirigé par Jérôme Leclercq et Yves Geitner a repris la concession de Belfort (90) de Frédéric Beurier. C'est le troisième site dans la marque japonaise pour Elypse Autos après ceux de Colmar et Saint-Louis (68). "L'activité Mazda reste dans les mêmes locaux pour l'heure, mais sera relocalisée à terme sur un site partagé avec Volvo", a précisé la marque.

En dehors de Mazda, le groupe Elypse Autos commercialise également les marques Volvo, Ford, JLR et Suzuki dans le Bas-Rhin et Epinal (88).