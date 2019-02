L'agence de notation S&P Global Rating dégrade Renault et Nissan

Les analystes financiers de S&P Global Rating abaissent les notations de Renault et de Nissan suite aux résultats financiers.

Quelques jours après la publication des résultats du groupe Renault, l'agence de notation S&P Global rating vient de dégrader la notation de Renault de stable à négative et Nissan à la note "A-" concernant l'endettement du constructeur.

Si les marchés craignent pour Nissan des résultats affaiblis notamment à cause du ralentissement des ventes sur les marchés américains et chinois, ce sont plutôt les résultats de Renault et notamment la baisse de la marge d'exploitation qui inquiète les analystes. En 2018, la marge opérationnelle du constructeur français est passée de 4,7 % en 2017 à 3,9 % en 2018. Pour l'agence, qui s'inquiète de la baisse des flux de trésorerie, la perspective négative traduit "le risque que Renault ne puisse pas retrouver une marge brute d'exploitation aux niveaux de 2017 dans les deux ans.

