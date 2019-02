Cupra présente son futur SUV coupé hybride rechargeable, le Formentor

Pour le premier anniversaire de sa création, la jeune marque Cupra lève le voile sur son premier modèle 100 % maison, le SUV coupé hybrid plug-in Formentor.

Le 22 février 2018, Luca de Meo, président de Seat, lançait en grandes pompes la marque sportive Cupra. Après un premier modèle pilier lancé, l’Ateca Cupra, le jeune constructeur prend du galon en s’affranchissant de sa marque sœur Seat. À l’occasion du premier anniversaire de sa création, Cupra s’offre son premier vrai modèle, spécialement développé pour sa gamme, un SUV coupé baptisé Formentor. Sa particularité : abriter un système hybride plug-in combinant un moteur électrique, un bloc essence 2.0 l 4 cylindres TSI, et une boîte automatique DSG à sept rapports, le tout pour une puissance cumulée de 245 ch. L’ensemble serait capable de fournir 50 km d’autonomie en tout électrique selon le cycle WLTP.

La marque sportive Cupra avait effectivement été pressentie dès le départ pour toucher une nouvelle clientèle, plus âgée, mais aussi pour proposer de nouvelles technologies telles que l’hybride rechargeable et l’électrique dont le coût sera plus facilement abordable sur ces modèles au prix moyen plus élevé que chez Seat. A titre d’exemple, le Cupra Ateca se négocie aujourd’hui à partir de 42 500 euros dans les concessions Seat et chez les 20 distributeurs français sélectionnés pour mettre en place un corner Cupra dans leur showroom.

S’il s’agit officiellement d’un concept-car, la marque a tout de même confirmé sa commercialisation courant 2020. Ce nouveau modèle devrait ainsi venir dynamiser un peu plus les ventes de Cupra, qui avant d’être une marque à part entière était la griffe sportive de Seat. En 2018, les ventes des modèles estampillés de la désormais officielle marque Cupra se sont accrues de 40 % en 2018, soit 14 000 unités. Et la tendance devrait logiquement perdurer avec un plan produit riche en nouveautés : cette année, sera lancée la Leon R ST, puis, devrait suivre la Cupra Leon nouvelle génération suite au renouvellement de la Seat Leon en 2019. Au total, la gamme Cupra devrait se composer de 6 à 7 produits d’ici à 2025 dont 4 à l’horizon 2020.