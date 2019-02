Le marché européen du VUL débute bien l’année

Pour le premier mois de l’année, la demande européenne en VUL s’est accrue de 6,1 %. Chacun des cinq plus gros marchés a bénéficié de cette dynamique, selon l'ACEA.

Si, en janvier, le marché européen du VP a fait grise mine, celui du véhicule utilitaire léger à lui, en revanche, commencé sur les chapeaux de roues. Ce sont ainsi 162 960 exemplaires qui ont été écoulés sur un mois, avec une demande en augmentation dans chacun des cinq marchés principaux.

En France, le marché a connu une hausse de 9,1 % pour atteindre plus de 35 500 unités, tandis qu’en Allemagne, où la progression a été la plus forte, les immatriculations ont affiché un bond de 13,2 % à près de 22 200 unités. Le Royaume-Uni a sorti la tête de l’eau avec une augmentation de 8,6 % soit plus de 22 000 unités également, tandis que l’Espagne a bénéficié d’une croissance de 7,9 % à près de 17 400 VUL. Seule l’Italie n’a pas affiché une croissance significative, cette dernière s’étant limitée à 0,4 % soit 13 700 unités.

Comme à l’accoutumée, les pays d’Europe de l’Est ont remporté les plus grandes croissances, même si les volumes restent évidemment confidentiels à côté de ceux des « Big Five ». A commencer par la Croatie avec un bond de 29,3 % et 847 unités, la Bulgarie avec + 22,4 % et 399 VUL, la République tchèque (+20,8 % et 1 674 exemplaires), mais aussi la Hongrie (+21,8 %, 2 008 unités), la Lettonie (+32,2 %, 230 unités), la Lituanie (+55,4 %, 435) et la Slovénie (+35,8 % et 1 363 exemplaires). A noter également les bonnes performances du Portugal, avec sa croissance de 20,8 % et ses 2 915 unités ou encore du Luxembourg.

