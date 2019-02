Le groupe Lavance se digitalise !

Après le lancement de sa solution de télémaintenance très aboutie, le groupe Lavance présente son nouveau site internet Emic destiné à faciliter le parcours de ses clients et prospects.

Jusqu’à la fin 2018, Emic comptait pas moins de trois sites internet. Un état de fait qui ne facilitait pas vraiment les recherches des clients de la marque et autres prospects. Désormais, ceux-ci peuvent retrouver l’ensemble des activités Emic sur un site unique, www.emic.fr. Testé sur un panel d’investisseurs et d’exploitants de stations de lavage avant sa mise en production, le nouveau site présente l’ensemble des gammes Emic, à savoir les équipements de lavage, les matériels périphériques et monétiques et bien sûr, les pièces détachées et produits de lavage.

En outre, les clients peuvent à tout moment entrer en contact avec les équipes techniques et commerciales du groupe. D’une part, le n° de téléphone s’affiche en permanence en haut des pages, d’autre part, les internautes peuvent joindre directement Emic en appuyant sur le picto téléphone sur leur smartphone. De plus, des boutons de contact sont omniprésents au niveau des fiches produit.

Compatible avec tous les supports (ordinateur, tablette et smartphone), le site propose un moteur de recherche puissant qui permet de trouver très facilement l’information, le produit que l’internaute est venu chercher sur le site. Enfin, le nouveau site Emic permet également à d’éventuels candidats de découvrir les valeurs et la diversité des compétences de l’entreprise et de postuler en ligne s’ils s’y retrouvent.

Et puis, les collaborateurs du groupe ne sont pas en reste puisqu’ils bénéficient désormais d’une plateforme web, qui répond au nom d’Univers. Fort pratique, ce nouveau portail leur donne la possibilité de trouver facilement, en temps réel, depuis un PC, une tablette ou un smartphone, toutes les informations utiles à leur activité : les liens utiles, les documentations techniques et commerciales, l’annuaire des collaborateurs, mais également les actualités du groupe, les offres d’emploi en cours, etc.

Dans un tout autre registre, Emic enrichit sa gamme de matériels périphériques LEDS avec son nouveau lave-tapis Matnet pour un dépoussiérage et un nettoyage parfait de tous les tapis de sol. Fini le vidage du bac de récupération des poussières grâce au rinçage automatique du bac à chaque fin de cycle. Autre exclusivité : le plateau inox de sortie de tapis à l’arrière de la carrosserie évite au tapis de tomber à terre après son lavage.

Simple d’utilisation, performant, Matnet accepte tous les moyens de paiement, y compris le paiement sans contact (CB, smartphone et carte fidélité Emic). Il peut être équipé d’un pulvérisateur destructeur d’odeurs et d’une soufflette avec compresseur intégré. Lancé en janvier dernier, le lave-tapis Matnet rencontrerait déjà un franc succès auprès des stations de lavage qui souhaitent se démarquer de la concurrence.