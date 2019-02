BNP Paribas Personal Finance lance nouvel outil de gestion de crédits

Le financier propose désormais à ses concessionnaires européens clients une nouvelle plateforme de gestion des crédits permettant l'optimisation des opérations.

BNP Paribas Personal Finance lance une nouvelle plateforme numérique de gestion des crédits à destination des concessionnaires. Pour ce faire, le financeur s’est adossé à CRIF S.P.A, spécialiste de l’information commerciale et de crédit, avec lequel il collabore déjà sur le marché italien.

Baptisée SONAR, pour Smart Online Assessment of Risk (évaluation intelligente des risques en ligne), cette plateforme, à vocation européenne, va être déployée dans 14 pays, avec, en ligne de mire, les quelque 7 000 concessionnaires clients de BNP Paribas Personal France.

Objectif de cette plateforme numérique et automatisée d’octroi et de suivi des opérations de financement : faciliter la vie des concessionnaires. Et ce, via plusieurs leviers dont l’optimisation des délais d’approbation et de traitement des dossiers, mais aussi grâce à la réduction des risques et des coûts via l’automatisation de certaines tâches, sans valeur ajoutée humaine.

« Il est essentiel que BNP Paribas Personal Finance s’entoure de partenaires fiables pour industrialiser les meilleures pratiques identifiées et testées au sein du groupe et réponde aux besoins et attentes directs et indirects de ses clients. Ce partenariat avec CRIF S.P.A. illustre notre capacité à déployer un outil dans plusieurs pays grâce à sa présence sur le marché international de l’automobile, l’un des moteurs clés de notre activité », souligne Laurent David, directeur général de BNP Paribas Personal Finance.