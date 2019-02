Harald Krüger et Dieter Zetsche, les présidents respectifs des directoires de BMW et Daimler.

BMW et Daimler fondent leur club des 5 de la mobilité

Le monde de la mobilité a pris une nouvelle dimension le 22 février 2019 lorsque BMW et Daimler ont dévoilé leur plan stratégique commun. Les deux constructeurs ont fondé 5 coentreprises thématiques dans lesquelles ils injecteront 1 milliard d'euros.

Chacun attendait un nom fort. Ils en ont servi cinq. BMW et Daimler ont levé le voile sur leur stratégie de fusion des services de mobilité et au lieu de se limiter à une holding qui abriterait la multitude de sociétés, les deux constructeurs allemands ont opté pour une séparation des tâches en cinq coentreprises, représentant tout autant de verticales. Durant la conférence tenue le 22 février 2019, Harald Krüger et Dieter Zetsche, les présidents respectifs des directoires de BMW et Daimler, ont ainsi introduit les entités Reach Now, Charge Now, Free Now, Park Now et Share Now. Une nomenclature qui fait référence aux actifs de BMW au moment de la fusion.

Le quartier général de cette armada de services sera installé à Berlin, comme il avait été envisagé en fin d'année 2018. Un choix dicté par le profil de la capitale allemande. "Munich et Stuttgart sont de très belles villes, mais il nous fallait un symbole de nouveau départ, a souligné Harald Krüger. Berlin a une dimension internationale et attire les jeunes. Nous pensons qu'elle offre donc les meilleures conditions". Pour mémoire, la ville allemande avait été parmi les premières à accueillir les services Car2Go de Daimler et DriveNow de BMW.

60 millions d'utilisateurs dès le départ

Cinq coentreprises qui vont engendrer un investissement conséquent. Daimler et BMW ont en effet prévu de les doter de budget d'un milliard d'euros et de procéder au recrutement d'un millier de personnes au travers des entreprises détenues par les cinq "Now". "Nous apportons le cadre financier et elles pourront ainsi se développer sur leur marché respectif", a expliqué Dieter Zetsche. L'emblématique patron du groupe Daimler ne perd pas de vue l'objectif : celui de rapporter de l'argent. Toutefois, des précisions sur la feuille de route seront apportées d'ici à la fin du premier semestre 2019.

Dès le départ, BMW et Daimler pourront compter sur un solide ancrage dans plusieurs pays du monde. Au total, les cinq entités nouvellement fondées revendiquent 60 millions d'utilisateurs et un potentiel chiffre d'affaires d'environ 3 milliards d'euros. "Nous visons la place de leader du secteur", a clamé Dieter Zetsche. "Nous sommes de très bons partenaires pour les villes et les législateurs", a complété son homologue, Harald Krüger.

Un directeur général par branche

La direction de Reach Now a été confiée à Daniela Gerd tom Markotten, en tant que directrice générale, et Johannes Prantl, en qualité de directeur financier. Cette coentreprise commercialisera les services de multimodalité permettant de rallier un point A à un point B. Les utilisateurs pourront réserver et payer directement leur transport public, considérant l'autopartage, le covoiturage et la location de vélos. Reach Now compte 6,7 millions d'inscrits.

Share Now regroupe les activités de d'autopartage telles que Car2Go et DriveNow. Plus de 20 000 véhicules sont actuellement utilisables dans 31 villes du monde par les 4 millions de clients identifiés. Les Smart Fortwo et BMW i3 vont être complétées par d'autres modèles dans les mois à venir, selon les plans de développement confiés à Olivier Reppert, le CEO, et Stefan Glebke, le directeur financier.

Il y a quelques jours, Chauffeur Privé annonçait son changement de nom pour devenir Kapten. C'est dans la coentreprise Free Now que la société de VTC trouvera sa place, au même titre que les autres sociétés de taxis, services à la demande, de location de taxis. Free Now totalise 21 millions de clients et 250 00 chauffeurs, en Europe et Amérique du Sud. Toutes les entités rendront des comptes à Marc Berg, le directeur général qui sera associé à Sebastian Hofelich, le directeur financier.

Opéré par Digital Charging Solutions GmbH et son réseau de partenaires, Charge Now assurera le service de gestion des solutions de recharge pour les véhicules électriques, que les bornes se trouvent en zones privées ou publiques. Avec 100 000 points de charge répartis dans 25 pays et rattachés à 250 opérateurs différents, Charge Now se place au sommet de la pyramide à l'échelle mondiale.

Last but not least, Park Now, la coentreprise qui doit la majeure partie de son lègue à BMW. Placée sous l'égide de Jörg Reimann, le directeur général, et Thomas Menzel, le directeur financier, elle recense 30 millions d'utilisateurs qui peuvent profiter de l'offre de services dans 1 100 villes d'Amérique du Nord et d'Europe. Le fonds de commerce de Park Now consiste à faciliter la réservation, l'accès et le paiement du stationnement en parking privés ou en voirie.