Subaru renforce son réseau

Le réseau de la marque japonaise importée par le groupe Frey dans l'Hexagone renforce son maillage territorial avec notamment un troisième site pour le groupe Rouyer à Poitiers ou le groupe Coquillat qui reprend le panneau à Lyon.

"Notre changement image doit aussi passer par un développement hors de notre "milieu naturel", et être plus présent dans des régions de plaines", nous avait expliqué, il y a moins d'un an, Hervé Collignon, président de Subaru France à l'occasion des restylages de ses deux modèles phares, le XV et l'Impreza. Un réseau dont l'objectif est de "pouvoir compter à terme sur un opérateur dans chaque département français", rappelle encore Hervé Collignon.

Et les efforts du dirigeant ne sont pas vains. Ainsi, le groupe Jean Rouyer ouvrira d'ici peu un troisième point de ventes à Poitiers (86), après ceux de La Roche-sur-Yon et des Sables d'Olonne, ce qui permet au groupe de distribution de disposer d'un contrat de 80 VN.

A Lyon (69), Automotion, filiale du groupe Frey, importateur de….Subaru pour l'Hexagone, cesse la distribution de la marque japonaise laquelle est reprise par le groupe Coquillat qui la commercialise déjà à Bourgoin-Jallieu (38).

Enfin à Labège (31), le groupe Dallard ne distribuera plus Subaru qui est reprise par le réseau indépendant VPN dont une première association de ce genre avait déjà été mise en place à Bordeaux (33).

D'autres ouvertures sont à venir ces prochains mois. En effet, Hervé Collignon a notamment ciblé les départements du Finistère (29) et/ou du Morbihan (56) ou encore la Somme (80).