Peugeot 208 : le grand jeu

Avec la nouvelle 208, Peugeot s’invite à la table des acteurs premium du segment B. Outre une déclinaison électrique affichant 340 km d’autonomie, la citadine bénéficie d’une panoplie d’équipements, d’un dispositif i-cockpit modernisé et d’un design entièrement repensé.

La réponse du berger à la bergère. Quelques semaines après la révélation par Renault de la Clio V, Peugeot riposte avec la seconde génération de la 208. Un duel de nouveautés qui préfigure une bataille commerciale dans les mois qui viennent. Si la Clio est clairement montée en gamme par rapport à la génération précédente, que dire de la nouvelle 208... La citadine de la marque au lion va encore plus loin puisque son design extérieur a été totalement revu, contrairement à celui de sa rivale, que son offre de motorisations est plus étoffée et que son habitacle, l’un des points forts de la version actuelle, a été sérieusement modernisé.

Extérieurement, la nouvelle 208 reprend des éléments des dernières productions de la marque, notamment de la 508. On retrouve les mêmes signatures lumineuses, tant à l’avant qu’à l’arrière, le capot nervuré ou encore le bandeau noir courant sur toute la largeur du volet de coffre. Une réelle identité de marque voit le jour au sein de la gamme. On note également que le pare-brise a été nettement reculé. Peugeot assure en outre que cette nouvelle génération est plus longue, plus large et plus basse que la précédente, sans pour autant préciser à ce stade ses mensurations exactes.

340 km d’autonomie en électrique

A bord aussi, la 208 puise son inspiration sur son aînée, la 508, avec une planche de bord très travaillée. Le i-cockpit est également reconduit dans une version plus moderne avec une dalle numérique tête haute, un volant compact, un écran tactile central de 5, 7 ou 10 pouces selon le niveau de finition (5 propositions : Acces, Active, Allure, GT Line et GT) et des touches piano en partie basse. Le tout s’accompagne, selon Peugeot, de matériaux agréables au toucher et d’une planche de bord moussée.

Grâce à la plateforme modulaire et multi-énergies CMP utilisée pour sa production, la nouvelle 208 gagne quelques kilos sur la balance (30 kg) et bénéficie d’un large choix de motorisations. La part belle est faite aux offres essence avec le 3 cylindres 1,2 PureTech proposé en 75 ch (BVM5), 100 ch (BVM6 ou EAT8) et 130 ch (EAT8). Ce moteur est d’ores et déjà conforme à la norme Euro 6-d. En diesel, seul le 4 cylindres 1,5 l BlueHDi de 100 ch (BVM6) est au programme.

La principale information est toutefois la présence sous le capot d’une motorisation 100 % électrique. La e-208 délivre 136 ch et un couple de 260 Nm. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 8,1 secondes. Sa batterie d’une capacité de 50 kWh placée sous le plancher procure quant à elle une autonomie de 340 km en cycle WLTP. Elle peut être rechargée en 16 heures avec une prise domestique ou en 5h15 avec une wallbox de 11 kW. Tablez enfin sur un plein à 80 % en 30 minutes avec une borne publique de 100 kW. Cette version électrique s’accompagne de tout un dispositif destiné à faciliter la recharge et la mobilité des conducteurs.

Réservation en ligne

Notons enfin que la nouvelle 208, qu’elle soit électrique ou thermique, fait le plein d’aides à la conduite. Le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go associé à la boîte automatique EAT8 sera sans doute l’une des plus appréciées. Les clients pourront également opter pour l’aide au maintien dans la voie de circulation, le freinage automatique d’urgence, l’alerte d’attention conducteur, l’alerte de franchissement de ligne, la commutation automatique des feux de route, le reconnaissance des panneaux, le frein de stationnement électrique ou le détecteur d’angle mort. Bref, le catalogue est garni. La connectivité est elle aussi au rendez-vous avec la fonction Mirror Screen, le chargeur de smartphone par induction, des prises USB et la navigation 3D connectée.

Commercialisée à partir de l’automne 2019, la nouvelle 208 sera dévoilée en première mondiale au prochain salon de Genève. Peugeot précise qu’elle sera aussitôt réservable via un site web dédié et que les clients pourront verser un acompte en ligne. La finalisation de leur configuration et la signature du bon de commande pourront se faire dans la concession de leur choix.