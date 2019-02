Infiniti se réorganise en France et au Benelux

La marque premium du groupe Nissan change d'organisation pour mieux accompagner les différents réseaux de distribution. Dans ce cadre, Laurent Barbier prend en charge les opérations d'Infiniti pour les marchés français, belge, néerlandais et luxembourgeois.

Infiniti revoit son organisation en France et au Benelux pour "mieux accompagner ses distributeurs et piloter au plus juste l'évolution de la marque", explique-t-elle dans un communiqué.

Ainsi, jusqu'ici directeur du marketing d'Infiniti South Europe, Laurent Barbier a pris en charge, le 1er janvier 2019, les opérations de la marque sur les marchés français, belge, néerlandais et luxembourgeois. Il remplace Michael Auliar, nommé, quant à lui, Care director Nissan North Europe.

Laurent Barbier a démarré sa carrière au marketing chez Mercedes France avant d'évoluer vers les ventes de la branche américaine Chrysler-Jeep-Dodge. Il intégrera ensuite BMW Financial Services puis BMW distribution, la filiale du constructeur. C'est en 2017 qu'il entre chez Infiniti pour piloter l'activité marketing.

Par ailleurs, David Paques, jusqu'ici responsable des relations presse de la marque, dirige désormais les activités marketing et communication pour la France et le Benelux.