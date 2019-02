Seat dévoile le concept Minimó au MWC

Le nouveau véhicule attendu chez Seat a été dévoilé ce 25 février 2019, au Mobile World Congress de Barcelone. Baptisé Minimó, il confirme les ambitions de la marque espagnole qui souhaite devenir un acteur incontournable des services de mobilité en zone urbaine.

Au premier regard, difficile de ne pas y déceler une nouvelle version de la Renault Twizy. Pourtant, la voiture présentée ce 25 février 2019 au Mobile World Congress (MWC) de Barcelone est bien une Seat. La marque espagnole a, en effet, levé le voile sur la Minimó, un concept-car qui préfigure très clairement l'avenir qu'elle se dessine dans les villes, un rôle d'acteur de la mobilité partagée.

La Minimó annonce 2,50 mètres de long et 1,24 m de large, soit des dimensions proches de celles de la Renault. En comparaison, la française s'allonge sur 2,33 m et s'étend sur 1,39 m de large. Et comme sa devancière, le quadricycle espagnol embarque des batteries pour fonctionner pendant plus de 100 km en tout-électrique. "L'industrie s'adapte aux changements dans la façon dont les clients perçoivent le déplacement personnel, a commenté Luca De Meo, le président de Seat durant son discours. Avec la Minimó, notre premier produit conçu sur mesure, SEAT relève ces défis en combinant des technologies de conduite autonome avec des systèmes de motopropulseur électrique pour créer l'avenir de la mobilité urbaine".

La mobilité de demain se heurte toujours à des problématiques de modèles économiques. Seat veut donc faire valoir des arguments solides. Le constructeur a affirmé que la Minimó peut réduire de 50 % les coûts d'exploitation d'un système d'autopartage électrique. Parmi les solutions avancées, il y a notamment un système innovant de remplacement de batterie, destiné à éviter la perte de temps d'utilisation durant la phase de charge. Une technique que s'est appropriée Indigo Wheel, dans le concept de mobilité partagée que le groupe construit progressivement.

Seat n'a pas donné d'éléments sur une mise en production du quadricycle aux portes asymétriques. Une chose est sûre, la Minimó fera le voyage au Salon de Genève (7-17 mars 2019). Toutefois, les nombreux tests et initiatives pris par la maison de Martorell, depuis plus de quatre ans, dans la ville de Barcelone, laisse présager d'une nouvelle étape à venir très rapidement.