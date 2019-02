Top 10 des distributeurs Renault

Le dernier exercice n'aura pas été avare en mouvements au sein du réseau du Losange. Une redistribution des cartes qui profite aux hommes forts du réseau. Et ce n'est pas fini.

Rarement le réseau Renault aura connu un exercice aussi mouvementé. En effet, au total ce ne sont pas moins de 18 affaires Renault/Dacia qui ont changé de main sur l'ensemble de l'exercice 2018 totalisant près de 16 000 VN. Un total qui est en réalité bien plus important si nous prenons en compte les mouvements officialisés en janvier 2019 avec les reprises par les groupes Maurin et Edenauto des groupes Saphir et Dupouy .

Néanmoins, sur le seul exercice 2018, les opérations réalisées ont eu le mérite de renforcer les positions des opérateurs déjà bien implantés. C'est notamment le cas du groupe GGP qui fait une entrée fracassante au sein du Top 10 : fondé par Jean-Marie Zodo et aujourd'hui dirigé par Michel Cordier, le groupe GGP s'est considérablement développé en reprenant 6 sites et cumule aujourd'hui plus de 9 000 VN au compteur.

A noter toutefois que cette hiérarchie devrait à nouveau être remise en question cette année : en effet, certains comme les groupes Baconnier et Delieuvin ont mis leurs affaires Renault/Dacia dans le même panier sous l'entité Synethis.

De plus, LS Group, né du rapprochement entre les groupes Schumacher et Lamirault est opérationnel et s'est déjà mis en route avec la reprise du groupe Guilmaut et devrait cumuler près de 25 000 VN à lui tout seul ! Enfin, d'autres opérateurs nous ont d'ores et déjà dévoilé que de nouvelles opérations d'envergures allaient avoir lieu ces prochains mois.

En attendant, tous courrent après le Groupe PGA, qu'il convient désormais d'appeler Emil Frey France, qui reste incontestable leader avec plus de 50 000 VN écoulés par an.

Top 10 des distributeurs Renault-Dacia en 2018