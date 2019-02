Here Technologies prend pied en Chine

A l'occasion du MWC de Barcelone, Here a révélé les détails de son plan pour conquérir le marché chinois. Tout passera par la coentreprise fondée avec NavInfo.

La Chine compte un nouveau fournisseur. Here Technologies a profité du Mobile World Congress de Barcelone pour annoncer son entrée sur le marché de l'Empire du milieu.La société détenue par Audi AG, BMW et Daimler va s'appuyer sur sa coentreprise avec NavInfo. Les clients internationaux et chinois vont ainsi pouvoir bénéficier de services cartographiques à jour ainsi que de fonctionnalités clés de localisation pour la Chine, permettant d’adresser le marché chinois.

"Le partenariat avec NavInfo, qui nous permet d’étendre nos services en Chine, est une avancée importante pour nous permettre d’offrir à nos clients une solution globale avec les mêmes standards de qualité dans toutes les régions, s'est félicité Peter Kürpick, vice-président exécutif et directeur technique de Here Technologies. En simplifiant l’approvisionnement de services de cartographie et de localisation, nous pouvons également aider nos clients à réduire leurs délais de développement et à réduire leurs coûts". Un mouvement stratégique dont le groupe s'attend à tirer grand profit.

Dans le détail, la suite de services de localisation que Here va proposer en Chine inclut l’affichage cartographique (dont la génération dynamique de cartes et la cartographie 3D), le calcul d’itinéraires en prenant en compte la réalité du trafic routier (pour véhicules, piétons, vélos et transports publics), la navigation en mode hybride et off-line, la cartographie des transports publics, l'information trafic, le géocodage et la localisation de points d’intérêts.