Arval vise 9 % de croissance en 2019

Dans la lignée d’un exercice 2018 solide, ponctué par une croissance de sa flotte louée de 8,2 % dans le monde, la filiale de BNP Paribas affiche de grandes ambitions pour 2019. Son objectif : une progression de 9 % et plus de 1,3 million de véhicules en gestion.

La location longue durée de véhicules d’entreprises est un marché porteur. Les derniers résultats communiqués par les principaux acteurs du marché en attestent. Après ALD et LeasePlan, c’est aujourd’hui au tour d’Arval de dévoiler un bilan 2018 convaincant. La filiale de BNP Paribas revendique une flotte louée en croissance de 8,2 % dans le monde (29 pays couverts), à 1 193 910 véhicules. Dans le même temps, le nombre de véhicules commandés a augmenté de 9 % (353 302 véhicules) et celui de véhicules vendus en fin de contrat s’est stabilisé à un peu plus de 250 000 unités.

La France demeure la place forte du loueur longue durée avec 319 964 véhicules, un total en progression de 5 %. Une croissance réalisée principalement sur le segment des PME, TPE et professions libérales (+21 %). Arval France a par ailleurs commandé 91 355 véhicules (+5 %) et revendu 77 420 véhicules (+11 %).

La croissance a également été au rendez-vous sur les autres grands marchés que sont l’Italie (199 270 véhicules, +8 %), le Royaume-Uni (168 887 véhicules, +5 %), en Espagne (121 937 véhicules, +19 %), l’Allemagne (74 211 véhicules, +5 %) et la Belgique (66 123 véhicules, +13 %). Plus globalement, Arval affiche des progressions à deux chiffres au Benelux (+12 %), en Europe du Sud (+16 %), en Europe centrale (+14 %) et dans les pays nordiques (+25 %).

Croissance de 9 % en 2019

Pour 2019, les ambitions sont encore plus élevées. Le loueur vise une croissance de 9 %, ce qui devrait lui permettre de dépasser la barre des 1,3 million de véhicules gérés. « Dans la mesure où l’éventail unique de nos services à forte valeur ajoutée répond aux tendances positives du marché, nous avons bon espoir d’enregistrer une croissance significative en 2019. Nos équipes sont engagées dans tous les pays et sur tous les segments, et atteindre 9 % de croissance cette année semble à notre portée », assure Alain Van Groenendael, le PDG d’Arval depuis le 1er janvier 2019.

Parmi les pistes de croissance identifiées, il y a bien entendu le véhicule électrique. L’offre « Véhicule Electrique », actuellement proposée dans 12 pays dont la France, va être déployée sur l’ensemble des marchés considérés comme matures. Arval compte également développer son activité de LLD à particuliers qui a cru de 45 % en 2018. Le dispositif digital Arval For Me, actuellement disponible en Italie et en Espagne, devrait ainsi être étendu à d’autres pays, ainsi que la boutique en ligne de véhicules actuellement testée aux Pays-Bas.