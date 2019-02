Volkswagen se dote d'une division dédiée à ses activités numériques

La marque allemande adopte une nouvelle organisation. Celle-ci se matérialise par le renforcement de la division développement technique et par la création d'une autre qui se consacrera au développement de la digitalisation et de la connectivité automobile.

Ça bouge dans les rangs de Volkswagen. Jusqu'ici directeur des opérations, Ralf Brandstätter se voit confier la responsabilité des gammes de produits Small, Compact et Mid/Full de la marque qui dépendaient autrefois de Frank Welsch, actuel directeur du développement technique. Dans le cadre de cette nouvelle organisation, "le directeur des opérations sera chargé des gammes de produits et de l'assurance qualité", précise VW.

La direction technique, justement, est quant à elle renforcée et bénéficiera désormais de moyens supplémentaires mais aussi d'une plus grande latitude "pour ses travaux de développement conceptuel et pour les tâches du groupe". Cela regroupe notamment les thématiques des motorisations alternatives, des systèmes d'assistance d'avenir et de la mobilité durable. Les gammes de produits électro-mobilité continuent de relever de la division E-mobilité.

Autre évolution de taille : la création d'une division "Digital Car & Services". Elle sera mise en place et gérée par Christian Senger, à compter du 1er mars 2019, à l'échelle de la marque. Il assumera ainsi la responsabilité globale de la coordination et de la conception des activités numériques du groupe Volkswagen, y compris les logiciels. Jusque-là, ce dernier dirigeait la division ligne de produits électro-mobilité de la marque Volkswagen, dont il a assuré la mise en place. Il était notamment responsable de la plateforme MEB (la plate-forme modulaire électrique) et des véhicules de la famille ID.

Avant de rejoindre Volkswagen en 2016, ce diplômé en génie mécanique a occupé plusieurs postes de cadre supérieur, notamment dans le domaine des systèmes et des technologies chez Continental Automotive GmbH, et dans les domaines des nouveaux concepts de véhicules et véhicules spéciaux, de la gestion de l’énergie et de l’ingénierie des concepts de véhicules chez BMW AG.

Enfin, dans le cadre de cette réorganisation, Stefan Sommer, membre du directoire du groupe, sera à présent en charge des activités achats du groupe et de la marque VW.