CoverOn, l'assurance courte durée imaginée par Daimler et Allianz

Dans un monde où le partage de biens devient une norme de consommation, Daimler et Allianz ont développé CoverOn, une offre d'assurance à souscrire pour de très courtes périodes. Elle pourrait s'inviter en concession.

Les assureurs sont unanimes en ce début d'année 2019 : il va falloir inventer de nouvelles propositions adaptées aux changements des modes de consommation et de mobilité. Le produit présenté par Daimler Insurance Services, le 25 février 2019, s'inscrit dans cette veine.

La captive du constructeur allemand a dévoilé CoverOn, soit une assurance de très courte durée convenant aux prêts de véhicules entre particuliers (ou entre proches) et aux locations ponctuelles, comme un utilitaire à la sortie d'un magasin d'ameublement. Un projet qui a fait l'objet d'une collaboration avec Allianz en tant que gestionnaire du risque.

Le but, comme le souligne Ingo Telschow, le directeur général de Daimler Insurance Services, est de donner aux individus les moyens d'aller plus loin dans les services de mobilité "en permettant aux voyages privés d'être couverts aussi simplement et avec autant de flexibilité que possible".

Dans les faits, les contrats d'assurance seront à souscrire directement depuis une plateforme internet et avec effet immédiat. Ils pourront s'étendre de 30 minutes à 27 jours. CoverOn comprend notamment une assistance en cas de panne.

Les automobilistes ne seront pas les seuls clients de CoverOn. Daimler Insurance Services et Allianz annoncent en effet que les concessionnaires pourront également faire appel à ce service. En l'occurrence, il s'agira de couvrir le risque d'incidents durant les essais de véhicules par les acheteurs potentiels. Les deux partenaires n'ont pas communiqué de détails quant à la future grille tarifaire.