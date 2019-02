Renault franchit la barre des 200 000 VE en Europe

Grâce à une croissance des ventes de 36 % en 2018, Renault confirme son leadership sur le marché du VE en Europe. Un continent où le constructeur a franchi le cap des 200 000 unités vendues depuis 2011.

Renault est l'incontestable leader du véhicule électrique en Europe. En effet, depuis 2011 et le lancement de sa gamme zéro émission, le français a livré plus de 200 000 VE sur le continent. Logiquement, au fil des années, les choses s'accélèrent comme le montrent les chiffres de 2018 avec une croissance de 36 %. Près d'un VE sur trois en Europe porte un badge Renault.

"Aujourd’hui, plus de 200 000 clients en Europe ont choisi Renault pour vivre l’expérience électrique au quotidien et nous en sommes fiers ! Ce cap n’est bien sûr qu’une étape. Notre volonté affichée depuis 10 ans est de rendre la mobilité électrique accessible à tous" souligne Gilles Normand, directeur du VE du groupe Renault, dans un communiqué.

La tendance est encore plus forte en France où le constructeur vient de dépasser les 100 000 ventes cumulées en quatre ans. La marque détient ainsi 56,8 % du marché français des VE, VP et VUL compris. Il faut reconnaitre que la gamme électrique Renault est relativement large avec les Twizy, Zoe, Kangoo et Master. Gilles Normand rappelle d'ailleurs l'objectif du constructeur : "d’ici 2022, le Groupe Renault ambitionne de réaliser 10 % de ses ventes sur l’électrique en s’appuyant notamment sur les 8 véhicules électriques qu’offrira le Groupe à cet horizon."

Pour amplifier ce succès, Renault a annoncé un investissement d'un milliard d'euros dans l'Hexagone qui est devenu l'un des centres d'excellence VE au sein de l'Alliance. Ainsi, le constructeur prévoit d'ici 2022 l'introduction d'une nouvelle plateforme électrique sur le site de Douai. Quant à la Zoe, la nouvelle génération sera toujours produite à Flins mais la capacité de production va être doublée. L'usine de Maubeuge, qui produit les Kangoo et Kangoo ZE, fera aussi l'objet d'investissements. Le site de Cléon va également voir doubler sa capacité de production de moteurs électriques. En 2021, Renault y lancera d'ailleurs une nouvelle génération de moteur.

Ajoutez à cela les résultats de la Nissan Leaf, qui reste le premier VE vendu en Europe avec 40 699 ventes cumulées à fin 2018, et l'on voit bien que l'Alliance est un poids lourd du secteur. Mais les choses évoluent rapidement et la période 2019-2021 devrait permettre de dessiner un nouveau marché du VE avec les arrivées conjuguées du Groupe VW et ses douze marques, de PSA, de Volvo et Polestar. Il faudra aussi compter avec la montée en puissance de Hyundai-Kia, de Tesla et naturellement des acteurs chinois.