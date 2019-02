Volvo retient Here Technologies pour son cloud

Le constructeur suédois donne du corps à sa stratégie de services en signant un contrat avec Here Technologies qui porte sur des données cartographiques à apporter au cloud central.

Here Technologies a annoncé, le 25 février 2019, lors du Mobile World Congress de Barcelone, la signature d'un accord pluriannuel avec Volvo Car Group. Ce contrat fait de la société détenue par le trio Audi, BMW et Daimler, le fournisseur de données cartographiques à injecter dans les services cloud non embarqués du suédois. Soit des solutions qui exigent de connaître la position géographique des véhicules et de gérer les informations relatives à la localisation.

Il faut savoir que le constructeur scandinave développe les services dans son propre environnement cloud. Ses plans prévoient un déploiement de ces services afin d'améliorer la performance des véhicules et l'expérience de conduite. "Nous sommes ravis de fournir nos données à Volvo Cars et ses clients ", a commenté Stefan Hansen, le vice-président principal et directeur général pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et la Russie de Here Technologies.

Rappleons que Here et Volvo sont partenaires depuis 5 ans sur le métier plus classique de la navigation embarquée. Le constructeur nordique a fait appel au fournisseur de données cartographiques lorsqu'il a lancé son système intelligent Sensus Connect à bord de ses nouvelles productions.