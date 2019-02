Avec l'arrivée du SUV UX, Lexus espère dépasser durablement les 100 000 ventes par an en Europe.

Dix millions de Lexus vendues dans le monde

Le 19 février 2019, Lexus a livré son dix millionième véhicule. Que de chemin parcouru pour la marque premium de Toyota qui fête par ailleurs ses 30 ans cette année.

En plus de ses 30 ans, l'année 2019 restera comme celle où Lexus a fêté la vente de son dix millionième véhicule. Créée en 1989, pour conquérir le marché américain, Lexus a réussi ce premier défi. Forte de ce résultat, la marque premium du Groupe Toyota décide alors de s'attaquer au monde et notamment à l'Europe. Il y aura bien quelques ventes sur notre continent dès 1990 (1 158 unités pour être précis) mais il faudra attendre les années 2000 pour le vrai décollage. Ainsi, une structure dédiée à Lexus en France est née en 2005.

En 2018, Lexus a vendu 698 330 véhicules dans le monde, soit une hausse de 4,5 %. En Europe, les bons résultats s'enchainent depuis 5 ans (+76 %) pour atteindre, cette même année, 76 188 unités. Le lancement actuel du SUV UX devrait permettre à la marque de dépasser durablement les 100 000 ventes annuelles sur notre continent où Lexus a déjà vendu plus de 875 000 unités.

"Lexus continue de bénéficier d’une croissance substantielle au niveau mondial en se développant sur les marchés émergents et en consolidant sa position sur les plus anciens. La volonté claire de la marque de privilégier les produits étonnants et une expérience clients assurée par des concessionnaires exceptionnels continuera de soutenir sa croissance mondiale dans les prochaines années", a déclaré Yoshihiro Sawa, président de Lexus International, dans un communiqué.

La stratégie d'une gamme quasi-complétement hybride paie. Alors, il y a bien eu quelques errements avec notamment une tentative dans le diesel, avec l'IS 220d, mais la marque a vite décidé de miser sur l'hybride qui existait déjà dans sa gamme depuis 2005. Depuis cette date, 1,45 million de modèles hybrides, dont 365 000 en Europe, ont été livrés dans le monde. En 2018, la vente de ces modèles a encore progressé de 20 %.