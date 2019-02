Le prochain Porsche Macan sera électrique

L’électromobilité est à l’ordre du jour chez Porsche. Le constructeur révèle que la prochaine génération du Macan sera entièrement électrique.

Les puristes apprécieront… ou pas. Porsche vient d’annoncer que la prochaine génération du Macan sera entièrement électrique. Cette décision radicale répond à un impératif pour le constructeur : réduire coûte que coûte les rejets de CO2 de sa gamme afin de tenir les futurs objectifs européens en la matière.Cette offensive dans le domaine de l’électromobilité sera d’ailleurs lancée dès 2019 avec un autre modèle : la Taycan. Elle sera suivie peu de temps après par la déclinaison Cross Turismo.

Les premiers exemplaires du Macan électrique sortiront quant à eux des ateliers de l’usine de Leipzig (Saxe) au début de la prochaine décennie. Le SUV compact sera doté d’une technologie 800 V, comme le Taycan, et s’appuiera sur l’architecture PPE (Premium Platform Electric) développée en collaboration avec Audi AG.

« Les attributs de l’électromobilité sont en parfaite adéquation avec les valeurs de Porsche. D’ici à 2022, nous investirons plus de six milliards d’euros dans l’électromobilité, et d’ici à 2025, la moitié des nouveaux modèles Porsche pourrait être dotée d’une motorisation électrique », déclare Oliver Blume, le président du directoire de Porsche AG. Le dirigeant assure que le futur de la marque s’articulera autour de modèles à essence optimisés, de voitures hybrides rechargeables et de sportives 100 % électriques.