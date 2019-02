Jetta : la nouvelle marque de VW en Chine

Afin de toucher une part plus importante de la population chinoise, Volkswagen lance une nouvelle marque locale d’entrée de gamme. Son nom : Jetta. Le catalogue se composera d’une berline et de deux SUV.

Volkswagen veut renouer avec le concept de la « voiture du peuple ». Ce retour aux sources se dessine en Chine avec le lancement par le constructeur allemand d’une nouvelle marque locale, baptisée Jetta. L’objectif : toucher la classe moyenne et les jeunes clients chinois essentiellement captés par les acteurs locaux. Clairement orientée entrée de gamme, son catalogue comprendra une berline et deux SUV produit par FAW-Volkswagen, à Chengdu. Les ventes devraient débuter au troisième trimestre de cette année.

« Avec Jetta, nous augmenterons considérablement notre couverture de marché », assure Jürgen Stackmann, membre du conseil de direction de la marque Volkswagen. Le constructeur a opté pour ce nom en raison du succès rencontré localement par son modèle Jetta. « En Chine, la Jetta joue un rôle extrêmement précieux en tant que modèle Volkswagen. Il a apporté la mobilité pour les masses. À ce jour, c’est l’un des modèles les plus populaires de Volkswagen en Chine, une véritable icône. C’est pourquoi nous transformons un modèle en marque pour la première fois de l'histoire de Volkswagen et établissons un modèle et une famille de marques distincts », ajoute le dirigeant.

Jetta bénéficiera de son propre réseau de concessionnaires et approchera directement les clients avec des formats de vente innovants, comme des points de vente phygitaux, des expositions dans des centres commerciaux et des showrooms itinérants. À la fin de l’année, environ 200 distributeurs doivent proposer cette nouvelle marque.