Polestar révèle sa berline électrique

La marque de Volvo dédiée aux véhicules électrifiés de caractère a dévoilé son deuxième modèle, une berline 100 % électrique de 408 ch affichant une autonomie de 500 kilomètres. Sa commercialisation en France pourrait intervenir fin 2020.

Polestar affiche d’emblée la couleur au moment de révéler son deuxième véhicule, la Polestar 2, une berline fastback 100 % électrique. Son ambition est de concurrencer la Tesla Model 3 avec un prix d’attaque qui devrait être de 39 900 euros. Il faut dire que la Polestar 2, dont l’entrée en production est prévue pour début 2020 en Chine, a des arguments pour se frotter à l’américaine.

Outre son design léché, notamment à bord, la berline présente des caractéristiques techniques intéressantes. Ses deux moteurs électriques, qui procurent une transmission intégrale, affichent une puissance cumulée de 408 ch. De quoi fournir un couple de 600 Nm et d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. Sa batterie de 78 kWh située dans le plancher offre quant à elle une autonomie de 500 km en cycle WLTP.

Un modèle exposé à Genève

La Polestar 2 fait également la part belle aux nouvelles technologies avec son système multimédia Android permettant par exemple d’accéder aux services Google comme Google Assistant, Google Maps et Google Play Store. Le tout repose sur un écran tactile de 11 pouces. La technologie Phone-as-Key (clé dématérialisée sur mobile) facilite pour sa part le partage de voiture. Une fonction qui peut par exemple s’avérer utile quand sonne l’heure de la révision, un jockey pouvant récupérer et livrer le véhicule sans contrainte pour le propriétaire du véhicule.

Comme tous les modèles Polestar, la Polestar 2 ne pourra être commandée qu’en ligne. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur le site de la marque. Les premiers marchés de lancement sont la Chine, les Etats-Unis, le Canada, la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni. Comme vous pouvez le constater, la France ne figure pas dans cette liste. Polestar précise que « d’autres marchés sont à l’étude dans la perspective d’une expansion future ». Des discussions sont en cours pour un lancement de la marque dans l'Hexagone, et donc de ce modèle, fin 2020. En attendant, la Polestar 2 fera sa première apparition publique à l’occasion du prochain salon de Genève du 7 au 17 mars.