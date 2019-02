La nouvelle génération du Toyota RAV4, 4e modèle le plus vendu au monde en 2018, lors de sa présentation, l'année dernière, au salon de New York.

Toyota et le F-150 vainqueurs de l'année 2018

La marque nippone et le pick-up américain sont au sommet du classement de l'année 2018 réalisé par Jato. Une année où les SUV, mais aussi les VE, ont continué de gagner du terrain.

Alors que l'exercice 2019 est déjà lancé, Jato vient de rendre public son bilan de l'année 2018 en compilant les données de 54 marchés. Ainsi le marché mondial a totalisé 86 millions d'unités. Comme déjà plusieurs exercices, les SUV n'en finissent pas de gagner du terrain pour représenter, en 2018, 36,4 % des ventes, soit 29,77 millions d'unités à travers le monde (+ 7 %). Les SUV compacts dominent avec 12,3 millions d'unités, devant les familiaux 7,2 millions, les urbains avec 6,6 millions et les grands SUV avec 3,7 %.

Jato pointe aussi la belle année des VE. En effet, le cabinet estime que les immatriculations de VE ont été supérieures à 1,261 million d'unités. Une augmentation de 74 % après les 727 000 de l'année 2017. En 2016, les VE représentaient 391 000 unités. La demande sur le marché chinois (769 000 unités en 2018) explique en partie cette croissance mais Jato souligne le "décollage" de Tesla. Il place d'ailleurs Tesla comme la première marque électrique avec 230 000 unités écoulées dans l'année devant les chinois BAIC (152 000) et BYD (95 000). Nissan arrive 4e avec 92 000 unités. Logique donc de retrouver la Model3 au sommet des ventes avec 138 000 unités.

Enfin, Jato établit un Top 25 des marques et modèles à travers le monde. Si à l'échelle des groupes, VW et l'Alliance se disputent la première place, lorsque l'on considère seulement les marques, Toyota est loin devant avec plus de 8 millions d'unités. VW est deuxième avec 6,7 millions et Ford complète le podium avec 5,3 millions. Honda, avec 4,96 millions, termine au pied du podium juste devant Nissan (4,75 millions).

Un classement par marque qui donne forcément un indice sur les modèles les plus vendus. Le pick-up F-150, premier du classement, est le seul modèle à avoir franchi la barre du million d'unités sur les douze mois. Il est suivi de la Toyota Corolla (934 000) et de la Honda Civic (812 000). Pour faire partie du Top 10, les modèles doivent dépasser 640 000 unités par an.