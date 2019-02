Les immatriculations de véhicules diesel ont baissé de 18,3 % en Europe en 2018

Les dernières statistiques de l'Acea montrent un recul de 18,3 % des immatriculations de véhicules diesel dans l'Union européenne en 2018, au plus grand bénéfice de l'essence. La part des véhicules électriques atteint 2 % du marché.

Selon le dernier rapport publié par l’Acea, la demande en véhicules diesel dans l’Union Européenne a continué de se contracter en 2018 de 18,3 %. A l’exception de la Bulgarie et de l’Estonie, tous les marchés en Europe délaissent progressivement le diesel, qui pèse désormais 35,9 % des 18 millions de véhicules neufs mis sur le marché.

A contrario, les immatriculations de véhicules à essence ont augmenté de 12,8 % pour atteindre 8,5 millions d’unités. La part de marché de ce carburant a grandi de 6,5 points pour représenter 56,7 % des ventes de voitures neuves.

Les véhicules électriques ont progressé de 0,5 point pour atteindre 2 % des immatriculations de voitures neuves. La Norvège reste le plus grand marché de véhicules électriques en Europe avec 46 143 unités enregistrées en 2018, suivi de l'Allemagne et de la France.

Les véhicules hybrides ont également bien performé (+ 35,6 %) l’année dernière, représentant plus de la moitié de toutes les immatriculations de motorisations alternatives. La demande en hybride a augmenté dans l’ensemble de l’UE en 2018, chacun des cinq plus grands marchés affichant une croissance à deux chiffres.

La part des véhicules fonctionnant au gaz naturel et au GPL a augmenté de 11,2 % l’an dernier. L'Italie était toujours le marché le plus important, même si les volumes y sont restés relativement stables (+ 0,1 %) en 2018. L’année dernière, l’Espagne (+ 323,8 %) et l’Allemagne (+ 90,1 %) ont enregistré une croissance significative de leurs immatriculations des voitures fonctionnant au GPL et au gaz naturel respectivement (+ 323,8 %) et (+ 90,1 %).