78,9 millions de véhicules produits dans le monde en 2018

La production automobile mondiale s'est contractée de 1,2 % en 2018 pour atteindre 78,939 millions de véhicules. Le dynamisme de l'Amérique du Sud, de l'Inde et de l'Indonésie n'ont pas compensé la baisse dans les autres zones mondiales.

En 2018, 78,9 millions de voitures particulières ont été produites dans le monde, soit 1,2 % de moins qu'il y a un an.

Si l'on observe les différentes zones géographiques (lire le tableau ci-dessous), la production automobile sur le continent européen a diminué de 1,7 % par rapport à l'année précédente, suite au ralentissement de la demande dans certains pays d’Europe occidentale et au Royaume-Uni en particulier.

En dehors de l'Union européenne, la production de voitures particulières a diminué en Turquie (- 8,6 %) et en Ukraine (- 15,3 %), mais a poursuivi sur sa lancée en Russie (+ 14 %), les ventes intérieures s’y étant redressées.

Baisse aux États-Unis mais croissance au Brésil

La production de voitures particulières en Amérique du Nord a atteint près de 13 millions d’unités en 2018, soit 1,3 % de moins que l'année d'avant. La production américaine, qui représente plus de 60 % de la production automobile totale de la région, est également restée stable l’année dernière à environ 8 millions d’unités. La production en Amérique du Sud continue de croître (+ 3,9 %), mais à un rythme moins rapide qu’en 2017. Le Brésil était le principal moteur de cette tendance, la production locale augmentant de 4,3 % en 2018.

La chine, toujours un tiers de la production mondiale

Globalement, en 2018, la production de voitures de tourisme en Chine a diminué de 2,5 %, avec 23,1 millions de voitures construites. Malgré l’affaiblissement de la demande intérieure et les tensions commerciales avec les États-Unis, la Chine a réussi à maintenir sa position de leader en tant que premier producteur mondial de voitures particulières, représentant plus de 29 % de la production mondiale.

Le Japon a terminé l’année avec 8,2 millions d’unités produites au total, plus ou moins le même nombre qu'en 2017. En revanche, la production sud-coréenne a diminué de 2,4% en raison de la détérioration de la situation économique. En ce qui concerne les marchés émergents, la Thaïlande et l’Indonésie (+ 7,3 % chacun) ont affiché la plus forte croissance, suivie de l’Inde (+3,4 %), toutes trois bénéficiant de la vigueur de la demande et des exportations.