Skoda Kamiq, le plus compact de la fratrie

Après le Kodiaq et le Karoq, voici le Kamiq. Le dernier né de la gamme Skoda évoluera sur le segment porteur des SUV urbains. Un maillon essentiel pour la marque qui espère par ce biais toucher une clientèle plus jeune.

Skoda complète sa gamme de SUV avec le Kamiq. La marque tchèque investit grâce à ce nouveau venu le segment porteur mais très concurrentiel des SUV urbains. Le petit frère du Kodiaq et du Karoq est dans le cœur du marché est une longueur de 4 241 mm, une largeur de 1 793 mm, un empattement de 2 651 mm et une hauteur de 1 531 mm. Son volume de coffre affiche une capacité de 400 litres.

Relativement passe-partout sur le plan physique, le Kamiq va devoir compter sur d’autres éléments pour tenter de sortir du lot. Son premier atout pourrait être sa gamme de motorisations. Prennent place sous le capot quatre moteurs. En essence, le 1,0 TSI de 95 ch ouvre le bal, suivi du 1.0 TSI de 115 ch pouvant être associé à une boîte manuelle à 6 rapports ou à la boîte DSG7. Le gamme est chapeautée par le 1,5 TSI ACT de 150 ch avec le même choix de boîtes. Vient ensuite le 1,6 TDI de 115 ch, le seul bloc diesel au catalogue, lui aussi en BVM6 ou DSG7.

Le plein d’équipements

Avec ce produit, Skoda a pour ambition de toucher une clientèle plus jeune. C’est pourquoi la marque met également l’accent sur le niveau d’équipement et la connectivité. On trouve ainsi pêle-mêle un combiné d’instrument digital de 10,25 pouces, un écran tactile allant de 6,5 à 9,2 pouces selon les finitions, une connexion internet permanente ainsi que l’application Skoda Connect qui permet de verrouiller et déverrouiller la voiture, de connaître le niveau de carburant, le kilométrage et les données de conduite ou de vérifier, à distance, si toutes ses fenêtres sont fermées.

Côté confort, Skoda propose un volant, un pare-brise et des sièges avant et arrière chauffants ainsi qu’un sélecteur de mode de conduite. Le Kamiq est également un véhicule dans l’air du temps avec une accumulation d’aides à la conduite (régulateur de vitesse adaptatif, freinage d’urgence en ville, détecteur de fatigue, détecteur d’angle mort…). Enfin, qui dit Skoda, dit solutions astucieuses. Le SUV offre plus de vingt solutions Simply Clever, dont la protection d’arrête de porte, qui se déploie automatiquement à l’ouverture des portes, et le hayon électrique.