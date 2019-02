Pierre-Louis Colin quitte la direction de Fraikin

Le groupe Fraikin annonce que son président, Pierre-Louis Colin, a décidé de quitter l’entreprise. Philippe Mellier, le président du conseil d’administration, assure l’intérim en attendant le recrutement d’un nouveau dirigeant.

Pierre-Louis Colin n’est plus le président de Fraikin. A la tête du groupe depuis mars 2015, il a décidé de quitter ses fonctions après avoir œuvré à son redressement. Le conseil d’administration a nommé son président actuel, Philippe Mellier, en tant que président par intérim de l’entreprise.

« Je suis réellement fier du chemin parcouru par Fraikin depuis quatre ans, qui a permis de renforcer sa position de leader européen de la location longue durée de véhicules commerciaux et industriels. Le moment est venu pour de nouveaux défis et pour écrire un nouveau chapitre de l’histoire de Fraikin et je suis heureux de voir le groupe confié aux mains expertes de Philippe Mellier », témoigne Pierre-Louis Colin par voie de communiqué.

Philippe Mellier a rejoint Fraikin en novembre 2018. Il a débuté sa carrière chez Ford France où il occupe diverses fonctions, dont celle de directeur des ventes de 1990 à 1992. Il évolue ensuite à l’international, successivement à la tête de Ford Portugal, Ford Nouvelle-Zélande puis Ford Mexique. Il termine son parcours chez Ford en tant que vice-président exécutif marketing, sales & services pour l’Europe.

En 1999, il rejoint Renault en qualité de directeur commercial Europe. Un poste qu’il occupe jusqu’en avril 2000, date à laquelle il devient président-directeur général de Renault Trucks et membre du comité exécutif de Volvo AB. En 2003, Philippe Mellier est nommé président d’Alstom Transport puis devient vice-président exécutif du groupe Alstom. Son dernier poste en date, avant de rejoindre Fraikin, était celui de directeur général de De Beers.

Le loueur précise qu’un processus de recrutement a été engagé afin de trouver un nouveau dirigeant.