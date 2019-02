La carte carburant GO acceptée dans les stations E.Leclerc

Le groupe EG, distributeur de la carte carburant GO, annonce la signature d’un accord de partenariat avec E.Leclerc. Le sésame est désormais accepté dans les 686 stations de l’enseigne de la grande distribution.

Les accords d’acceptation se multiplient dans le secteur des cartes carburant. Le dernier en date est celui conclu entre le groupe EG et E.Leclerc. Cet accord prévoit que les cartes carburant GO « The easy way » et « Carte Carburant GO » destinées aux professionnels et distribuées par le groupe EG soient acceptées dans les 686 stations-service E.Leclerc en France.

« Nous sommes heureux de pouvoir proposer le réseau E. Leclerc à nos Clients. Avec le réseau E. Leclerc, nous ajoutons une marque forte et reconnue à notre réseau d’acceptation. Ainsi, ce partenariat nous permet de renforcer significativement notre offre cartes carburant GO en proposant aux professionnels de la route un maillage sur le territoire national de plus de 1 800 stations de qualité », réagit Jean-Paul Pareige, le directeur ventes cartes GO en France.

Le groupe EG, détenteur exclusif de la licence de marque des stations-service BP en France, revendiquait jusqu’à présent un réseau d’acceptation de 1 200 stations en France (400 BP, 200 Agip, 550 Avia et 44 Esso-Express en Ouest Atlantique).