Les agences Ucar vont bientôt présenter leur nouvelle offre de partage de véhicules de particuliers en plus de celle de location.

Ucar surfe sur la croissance du marché

L'enseigne de location courte durée a présenté un bon bilan pour l'année 2018. Au terme de l'exercice, Ucar totalise un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 24,3 %, à près de 44,3 millions d'euros.

Le marché de la location courte durée se porte bien, en France, et dans son sillage, les acteurs majeurs du secteur affichent de bons bilans annuels. Ucar ne fait pas exception. Le 27 février 2019, l'enseigne a publié un rapport d'activité qui fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 44,27 millions d'euros, soit un revenu en progression de 24,3 % par rapport à 2017.

Deux facteurs ont contribué à ce dynamisme. Le groupe Ucar a, d'une part, vu son chiffre d'affaires lié aux locations de véhicules croitre de 20,3 %, pour dépasser les 16,9 millions d'euros. Conjugué à la délivrance de services aux réseaux, qui totalise 10,1 millions d'euros (soit +5 %), c'est une division qui effectue un bond de 14,1 %, à plus de 27 millions d'euros. La croissance du chiffre d’affaires "Location et Services aux réseaux" est soutenue par le déploiement des réseaux en marques blanches, note le rapport, ainsi que par la forte évolution des volumes effectués avec les grands comptes (assisteurs, assureurs et LLD).

Un réseau 25 % plus dense

D'autre part, il faut considérer que le groupe de Jean-Claude Puerto-Salavert, le président-fondateur, a réussi à tirer une plus grande richesse de la vente de véhicules. Cette branche qui a rapporté 17,21 millions d'euros en 2018, soit 44,7 % de mieux que l'année précédente, correspond à l'approvisionnement du réseau. Elle témoigne donc de la montée en volume des parcs dans les agences Ucar, en France. Mais pas seulement. A fin décembre 2018, le groupe comptait 471 agences contre 378 agences un an auparavant, soit une augmentation de 25 % du maillage. Il y a eu donc plus de débouchés dans le portefeuille d'Ucar.

Pour indication, le chiffre d’affaires relatif à la location sous enseignes, qui se veut un élément représentatif de l’activité location de l’ensemble des réseaux, s’élève à 65,5 millions d'euros, en croissance de 16 % sur un an. Il vient contribuer au total du chiffre d'affaires sous enseigne, qui lui s'est établi à 92,85 millions d'euros, en 2018 (+18,9 %).

Le 16 avril 2019, Ucar publiera les résultats du groupe. A cette date, de nouveaux services liés à l'autopartage auront été présentés. Découvrez en plus dans le prochain Journal de l'Automobile (N° 1272) qui paraîtra en mars prochain.