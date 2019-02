L'hybride rechargeable en force chez Audi à Genève

Audi ne viendra pas les mains vides au salon de Genève. L’Allemand fait clairement le choix de l’hybride rechargeable avec la présentation dans cette déclinaison de ses A8, A7 Sportback, A6 et Q5.

Pour Audi, le salon de Genève sera l’occasion de prouver son offensive sur la technologie hybride rechargeable : y seront ainsi à l’honneur, aux côtés du concept tout électrique Q4 e-tron, quatre modèles déclinés dans cette technologie, les A8, A7 Sportback, A6 et Q5. Disponibles à la commercialisation courant 2019, ces variantes s’affublent désormais de l’officiel nom TFSI e afin de marquer la distinction avec la gamme 100 % électrique, baptisé e-tron.

Avant de pouvoir découvrir ces modèles hybrides rechargeables sur le stand ou de se mettre à leur volant, le constructeur donne d’ores et déjà quelques caractéristiques techniques. Les Q5, A6 et A7 Sportback sont animés par un moteur électrique intégré à la transmission et par un bloc essence 2.0 l. Le tout délivrant deux puissances de 299 et 367 ch pour un couple de 400 et 500 Nm. L’ensemble est couplé à une boîte S Tronic 7 rapports et à la transmission intégrale quattro. L’A8 est quant à elle dotée du TFSI e quattro composé d’un moteur essence 3.0 l et d’un moteur électrique, combiné à une boîte S tiptronic 8 rapports, le tout, pour une puissance de 449 ch et 700 Nm de couple.

40 km en tout électrique

Si les technologies varient, les modèles partagent toutefois plusieurs dénominateurs communs. Parmi eux, une autonomie tout électrique de 40 km selon le cycle WLTP, mais aussi le système de gestion hybride, avec, au choix, les trois modes de conduite EV, donnant la priorité à l’électrique, Auto, avec un mode hybride automatique, et enfin Hold qui économise la puissance.

Pour aider à la gestion de l’énergie électrique, le conducteur dispose sur chacun des modèles du système de fonctionnement prédictif. Son principe : prendre en compte les données de navigation afin d’adapter la gestion de la boîte et du moteur. Tous les modèles disposent également des quatre modes de conduite confort, efficience, auto et dynamique définissant la configuration de la transmission, de la suspension et de la direction.

La recharge via le service e-tron

Audi n’a pas oublié de préciser son plan de bataille pour assurer la recharge de ses modèles électrifiés. Le système de charge fait partie des équipements fournis, avec, à la clé, un câble pour les prises domestique et industrielle, ainsi qu’un panneau de contrôle. En option, le conducteur peut se doter d’un câble rendant compatible la recharge sur une station publique. Sur une borne de recharge accélérée, deux heures sont nécessaires pour faire le plein d’énergie.

A noter que via le l'offre Audi e-tron Charging Service le conducteur aura accès à 72 000 points de charge publics présents dans 16 pays européens.