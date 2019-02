Volkswagen exportera l'Automotive Cloud en Chine et aux États-Unis

Durant une conférence organisée à l'occasion de la visite des installations à Berlin, le 27 février 2019, Herbert Diess, le président du directoire de Volkswagen AG, a évoqué le projet de duplication de son service Cloud automobile sur les marchés américain et chinois.



Volkswagen va donner de l'ampleur à sa plateforme digitale. Herbert Diess, le président du directoire du groupe, a fait savoir que l'Automotive Cloud, le service cloud qui héberge les données de ses véhicules connectés, va s'étendre prochainement à deux nouvelles régions commerciales : les Etats-Unis et la Chine. Comme en Europe, Microsoft accompagnera le constructeur dans ces projets, selon les informations partagées le 27 février 2019 en marge de la visite du Digital Lab de Volkswagen à Berlin, en compagnie de Satya Nadella, le P-DG de Microsoft.

Là encore, Volkswagen utilisera son cloud automobile pour toutes les opérations de gestion des données de services et des données des véhicules. La mise à contribution de l'univers cloud de Microsoft Azure et de ses capacités d’intelligence artificielle et d'intégration d'objets communicants (IoT) permettra d'établir les fondements d'un écosystème qui impliquera des partenaires tiers, identifiés et sélectionnés par les soins de la firme de Wolfsburg.





"Le Volkswagen Automotive Cloud sera l’épine dorsale technologique de notre écosystème numérique, a expliqué Christian Senger, futur responsable du Volkswagen Automotive Cloud. Dans le même temps, nous introduirons une nouvelle architecture logicielle hautes performances dans nos véhicules. Tout sera ainsi en place pour permettre la mise en réseau intégrale de notre parc de véhicules et le développement de services numériques à valeur ajoutée pour les clients", a complété le membre du directoire de la marque Volkswagen en charge de la division Digital Car & Services et par ailleurs directeur de la division Digital Car & Services à l'échelle du groupe Volkswagen.

Dès 2020 dans l'ID

Cette rencontre entre les partenaires a été l'occasion de faire un bilan d'étape sur les projets menés en commun, notamment depuis l'annonce en septembre dernier de confier à Microsoft le développement de la prochaine génération des systèmes d'infodivertissement des véhicules du groupe. Il a été confirmé que des progrès ont été réalisés dans la création du nouveau centre de développement à Seattle, lieu au sein duquel les équipes d'ingénieurs vont être hébergées conjointement afin de faciliter les interactions. L’aide apportée par Microsoft concerne notamment le recrutement de spécialistes et la gestion de projet.

De fait, les premiers projets concrets pointent à l'horizon. Volkswagen et Microsoft mettent l’accent sur des solutions de communication et de navigation ainsi que sur des services personnalisés, qui utiliseront des algorithmes d’auto-apprentissage pour faciliter l’utilisation des services au périmètre allant en s'élargissant. On parle notamment à moyen terme de l'intégration de Microsoft Skype et de Microsoft Office sur les écrans.

Mais s'il faut aborder le sujet par le biais des productions automobiles, alors il faudra retenir de cette visite la confirmation que Volkswagen prépare son écosystème numérique pour les principaux marchés de la future famille ID, dont le lancement est prévu pour 2020, en Europe et en Chine, avant une entrée en concession en 2022, aux Etats-Unis.