VinFast pourrait servir d'exemple

En parallèle du sommet entre Donald Trump et Kim Jong Un, une délégation nord-coréenne est aller visiter les installations du constructeur vietnamien VinFast.

Alors que les discussions entre Donald Trump et Kim Jong Un monopolisaient l'attention des médias de la planète, une délégation nord-coréenne a visité, selon l'AFP, une usine du jeune constructeur automobile vietnamien VinFast le mercredi 27 février 2019. Peut-être une source d'inspiration pour les nord-coréens dont le principal constructeur, Pyonghwa, n'en est pas vraiment un.

Créé à l'origine par l'Eglise de l'Unification établie en Corée du Sud, Pyonghwa est réputé rebaptiser des véhicules fabriqués par des entreprises chinoises comme Dongfeng. L'occasion aussi de voir les avancées de l'économie vietnamienne qui, comme la Chine, a choisi de concilier communisme et économie de marché.

Et les résultats sont là. La croissance, portée en bonne partie par la production à bas coût et l'exportation de biens allant de baskets Nike aux transformateurs Intel, est l'une des plus fortes d'Asie, avec un taux de 7,08 % en 2018. Dans ce contexte, le multimilliardaire Pham Nhat Vuong, patron de VinGroup, a décidé de créer une marque automobile nationale et a investi 3,5 milliards de dollars dont 1,5 milliard pour le seul site de production.

VinFast a fait une entrée remarquée sur la scène automobile mondiale en dévoilant deux modèles lors du dernier Mondial de Paris. Certes, la production n'a pas encore débuté mais les voitures, qui utilisent de nombreux savoir-faire européens (BMW, ZF, AVL, Magna Steyr…) doivent être proposées à la vente en septembre 2019.

VinFast et plus généralement le Vietnam pourraient donc servir d'exemple à la Corée du Nord. Un pays qui aurait un avenir "génial", selon Donald Trump, s'il renonçait à ses armes nucléaires. Pour Koh Yu-hwan, professeur d'Etudes nord-coréennes à l'Université Dongguk, le Vietnam est "le pays idéal pour servir de modèle" à la Corée du Nord car c'est un "pays socialiste qui a obtenu une croissance économique importante au moyen des réformes".

Mais "le modèle vietnamien" sera "difficile à adapter" pour le Nord, selon l'universitaire. La mainmise des autorités de Pyongyang étant tellement forte sur l'économie qu'elle ne laisserait sans doute pas assez de liberté à des investisseurs étrangers. Sauf, peut-être, s'ils viennent de la Chine. Car le grand voisin chinois est aujourd'hui son seul allié dans la région. Et les exemples de succès dans l'automobile y sont nombreux. Puis à l'heure actuelle, il est impossible pour la Corée du Nord d'acheter des technologies en Europe ou ailleurs comme l'a fait VinFast.